Dijk36 Kinderkleding is failliet

Moderetailer Dijk36 Kinderkleding in Raamsdonksveer is op 22 oktober failliet verklaard door de rechtbank in Rotterdam, zo blijkt uit het openbare insolventieregister. Meneer J.L. de Crom is aangesteld als curator.

De winkel staat geregistreerd in het handelsregister onder de naam Dijk36 Kinderkleding B.V.. De kindermodewinkel is gevestigd aan de Keizersdijk 36 in het Brabantse Raamsdonkveer. De winkel biedt kindermode aan vanaf maat 44 tot en met maat 188.

De oorzaak van het faillissement is vooralsnog niet bekend. De website van de winkel staat op zwart.