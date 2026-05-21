Dior kiest voorzichtigheid als prijsstrategie om klanten terug te winnen

Delphine Arnault, directrice-generaal van Dior, kondigt een herziening van het prijsbeleid voor bepaalde producten aan, zo meldt de Financial Times. Tijdens de Business of Luxury-conferentie van de Britse krant in Puglia, benadrukte de directrice van LVMH's op een na grootste merk de wens voor het terugwinnen van klanten. Deze zijn afgeschrikt door de sterke prijsstijgingen van de afgelopen jaren.

“We werken hard aan ons aanbod van lederwaren en zijn zeer voorzichtig met de prijzen,” verklaart Delphine Arnault tijdens haar toespraak. Ze voegt daaraan toe: “Je kunt de prijs van een product niet verhogen zonder de kwaliteitsperceptie te verbeteren. Dat is een essentieel punt.” Ter indicatie, de directie preciseert dat de prijs van de Lady Dior-tas, een van de bestsellers, sinds 2023 geen verhoging heeft ondergaan. Uitzonderingen zijn aanpassingen die strikt verband houden met de devaluatie van twee valuta's.

Creatieve vernieuwing als motor voor herstel

Deze prijsvoorzichtigheid is onderdeel van een brede strategische vernieuwing. Vorig jaar stelde het modehuis Jonathan Anderson (voormalig creatief directeur van Loewe) aan als artistiek directeur. Zijn aanstelling moet het imago van het merk revitaliseren en de dalende verkoop tegengaan, in een context van een algehele vertraging in de sector. Vorige week presenteerde de ontwerper zijn zesde collectie voor het merk en zijn eerste Cruise-show in Los Angeles.

De eerste creaties van Jonathan Anderson voor het modehuis zijn sinds 2 januari in de winkels verkrijgbaar. Volgens informatie van de Financial Times bevatte deze eerste levering bewust een aantal betaalbaardere items. Het doel is de nieuwe esthetiek en de veranderende commerciële strategie van het merk concreet te illustreren.

Hyperluxe kent zijn grenzen

Het initiatief van Dior benadrukt de grenzen van hyperluxe en de prijsstijgingen die de afgelopen jaren door veel merken in de sector, zoals Louis Vuitton en Chanel, zijn doorgevoerd. Deze stijging heeft welgestelde consumenten, de zogenoemde ‘aspirationele klant’, verdreven. Dit is de modeliefhebber met een goed salaris en de occasionele bezoeker van een bewonderd merk. Het resultaat: verschillende grote modehuizen melden een vertraging van de vraag. Maar de uitspraken van de directrice-generaal van Dior en de mediaberichten over een prijsherziening bij merken van de Kering-groep tonen aan dat er verandering op komst is.

De huidige prijsdaling en de introductie van toegankelijkere stukken laten zien dat de industrie haar aanbod herbalanceert. De markt beweegt weg van opzichtige prijzen naar een authentiek ervaren waarde. De prijzen blijven hoog, maar worden gerechtvaardigd door de productierealiteit, waarbij de ambachtelijke focus steeds meer door luxebedrijven wordt benadrukt.