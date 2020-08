‘Directie Wibra wil dertig Belgische winkels overnemen’

Eerder liet Wibra in het reddingsplan al weten een substantieel deel van de 81 winkels in België te willen redden. Het lijkt nu te gaan om dertig winkels. Dit brengt vakbondssecretaris Bart Leybaert naar buiten tegen onder andere HLN na een vergadering tussen vakbonden en de directie van Wibra.

De directie heeft de intentie om dertig winkels over te nemen. Over welke winkels het gaat en hoeveel personeel hiermee gered is, is onzeker. Wat er met de overige 51 winkels gaat gebeuren is ook niet bekend. Wibra vroeg eerder in België een gerechterlijke reorganisatie aan. Destijds meldde het bedrijf in een persbericht dat de tak al jaren met verliezen kampt. Het effect van recente herstelmaatregelen werd weggevaagd door de impact van de coronacrisis.

Destijds werd eveneens aangekondigd dat de reorganisatie geen effect heeft op de Nederlandse winkels en medewerkers van Wibra. Deze winkels presteren volgens het bedrijf, ondanks de coronacrisis, ‘nog steeds zeer goed’. “De Nederlandse activiteiten verkeren immers in een structureel gezonde situatie."