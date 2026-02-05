Dirksen Bedrijfskleding en Dyanne Beekman bundelen hun krachten

Dirksen Bedrijfskleding en ontwerper Dyanne Beekman zijn een strategische samenwerking aangegaan gericht op de ontwikkeling en distributie van bedrijfskleding. De samenwerking combineert ontwerp en merkstrategie met logistiek, voorraadbeheer en internationale distributie.

Maximale ontzorging voor organisaties

Volgens een persbericht richten de partijen zich op organisaties die hun bedrijfskleding integraal willen laten ontwikkelen en beheren – van analyse en ontwerp tot productie, onderhoud en duurzaamheidstrajecten. Binnen de samenwerking kunnen bedrijven kiezen voor maatwerk en meerjarige ontwikkeltrajecten.

De eerste samenwerking in de agenda

Het eerste gezamenlijke project staat gepland voor januari en betreft de uitbreiding en verdere verduurzaming van de internationale bedrijfskledinglijn van McDonald’s. Dirksen neemt hierbij het voorraadbeheer en de logistieke uitvoering op zich.

Dyanne Beekman – onderdeel van de Beekman Group – werkte eerder aan bedrijfskleding projecten voor onder meer McDonald’s, Essent en restaurantketen ’t Zusje, met een focus op comfort en merkidentiteit. Dirksen Bedrijfskleding bedient klanten als Securitas, Facilicom, De Nederlandsche Bank en de Dienst Justitiële Inrichtingen.