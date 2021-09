Discussie over exotische huiden laait op na verschijnen beeldmateriaal Australische krokodillenfokkerijen

Verschillende dierenrechtenorganisaties, waaronder Peta, World Animal Protection Australia (WAPA) en Kindness Project, hebben met afschuw gereageerd op recent onthuld beeldmateriaal gemaakt in Australische krokodillenfokkerijen. In de beelden, verzameld en gepubliceerd door het Australische Farm Transparency Project, is te zien is dat de krokodillen in krappe hokken worden gehouden en ernstig worden mishandeld. In berichtgeving op hun websites linken Farm Transparency Project en Kindness Project de fokkerijen aan de Franse luxemodemerken Hermès en Louis Vuitton.

De beelden zijn volgens Farm Transparency Project afkomstig van verschillende krokodillenfokkerijen, waaronder Janamba Crocodile Farm, Lagoon Crocodile Farm en Bees Creek Crocodile Farm, die indirect eigendom zouden zijn van Hermès. Een vierde fokkerij, Crocodylus Park, zou huiden leveren aan zowel Hermès als Louis Vuitton.

Steeds luidere stemmen tegen gebruik exotische huiden

De beelden zijn olie op het vuur van een bestaande discussie over het gebruik van exotische huiden voor kleding en accessoires. Het gaat dan om huiden van bijvoorbeeld krokodillen, slangen en hagedissen. De afgelopen jaren stopten verschillende merken en retailers, waaronder <a href=”https://fashionunited.nl/nieuws/mode/chanel-stopt-met-gebruik-huiden-exotische-dieren-in-ontwerpen/2018120440697” target=”_self”><u>TEKST</u></a>Chanel, Jil Sander, Vivienne Westwood, Mulberry en <a href=”https://fashionunited.nl/nieuws/mode/in-de-ban-de-bijenkorf-stopt-per-2020-met-verkoop-producten-van-exotische-huiden/2019040942016” target=”_self”><u>De Bijenkorf</u></a>, bewust met het gebruik van exotische huiden omdat deze op onethische wijze geproduceerd zouden worden. Hermès, daarentegen, kondigde in november 2020 aan een nieuwe krokodillenfokkerij te zullen openen in Australië, waar vijftigduizend krokodillen kunnen worden gehouden.

Ben Pearson, Hoofd Campagne bij WAPA, roept in een persbericht de Australische minister van Milieuzaken op om de ‘groteske’ huidenindustrie een halt toe te roepen en geen exportvergunning uit te geven voor de nieuwe fokkerij. “Als minister van Milieuzaken is ze verplicht om de humane behandeling van dieren te bevorderen. Bij de krokodillenfokkerijen gebeurt het omgekeerde.”

“Het is hoog tijd dat Hermès stopt met het fabrieksmatig fokken van wilde dieren en zich aansluit bij Chanel, Jil Sander en de vele andere ontwerpers die zich afkeren van dierenhuiden, ten gunste van innovatieve, ethische en duurzame materialen,” aldus Mimi Bekhechi, campagneadviseur van Peta, in een persbericht naar aanleiding van het verschenen beeldmateriaal.

Peta US is aandeelhouder van Hermès sinds 2015. Dat jaar bracht de organisatie misstanden op reptielenfokkerijen in Texas en Zimbabwe aan het licht. Peta wordt vaker aandeelhouder van merken die het bekritiseert. Het aandeelhouderschap is een strategie van Peta om toegang te krijgen tot aandeelhoudersvergaderingen en het beleid zo van binnenuit te veranderen. Peta organiseerde in Australië ook al eerder protesten bij winkels van Hermès tegen het gebruik van krokodillenhuiden.

Hermès en Louis Vuitton hebben nog niet op de beelden gereageerd. Op de websites van beide merken zijn wel beleidsverklaringen te vinden met betrekking tot het gebruik van exotische huiden. Hermès zegt zich te houden aan ‘de hoogste standaarden van dierenwelzijn’ op basis van ‘wetenschappelijke’ definities en richtlijnen. Louis Vuitton hanteert een eigen standaard voor het controleren van de productie van exotische huiden, gebaseerd op vier pijlers: behoud van de diersoort en respect voor lokale gemeenschappen, dierenwelzijn, goede werkomstandigheden voor de werknemers van de faciliteiten en bescherming van het milieu.