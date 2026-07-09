Distributeur Zeegers Fashion Specialities failliet verklaard

C. Zeegers-Mode-Agenturen B.V., handelend onder de naam Zeegers Fashion Specialities, is op woensdag 8 juli 2026 door de rechtbank Den Haag failliet verklaard. E.C. van Lent is aangesteld als curator.

Volgens Van Lent is het faillissement het gevolg van de financiële problemen van een belangrijke afnemer van het bedrijf. Daardoor kwam ook Zeegers Fashion Specialities in zwaar weer terecht, zo vertelt Van Lent telefonisch aan FashionUnited. De curator onderzoekt momenteel de mogelijkheden van een doorstart. Volgens hem wordt gekeken naar 'een beperkte voortzetting van de activiteiten'.

Het agentschap was gespecialiseerd in lingerie, nachtmode, badmode en beenmode en vertegenwoordigde merken als Felina, Conturelle, Féraud Paris, Rösch, Calida, Joop! en Janira. De collecties werden via het bedrijf verkocht aan zelfstandige lingeriespeciaalzaken en andere modewinkels in Nederland en België.

Het familiebedrijf werd in 1955 opgericht. Volgens de Kamer van Koophandel waren er vijf medewerkers werkzaam bij het bedrijf. Zeegers begon in Wassenaar en was de laatste jaren gevestigd in Valkenburg, meldt Faillissementsdossier in een artikel over het nieuws.