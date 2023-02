Dit gebeurde de afgelopen vijf jaar met Galeria Karstadt Kaufhof en Inno

Galeria Karstadt Kaufhof en Inno kwamen de afgelopen tijd regelmatig in het nieuws. Zo sloot het Duitse warenhuisconcern een groot aantal winkels, veranderde ‘Galeria Inno’ in ‘Inno’ en ging het gerucht rond dat Galeria Karstadt Kaufhof verkoopplannen had voor het Belgische warenhuis. Wat is er de afgelopen jaren precies gebeurd? FashionUnited geeft een overzicht van de afgelopen vijf jaar.

2018

November- Hudson’s Bay Company fuseert de Europese branche met de Oostenrijkse groep Signa Retail Holdings warenhuizen Galeria Kaufhof en Karstadt. Het is een definitieve overeenkomst om een strategisch partnerschap te sluiten voor de Europese retail en vastgoed, meldt het bedrijf HBC in een persbericht. De Europese tak van HBC gaat samen met Karstadt Warenhaus GmbH van Signa. Dat betekent dat ook het Belgische Galeria Inno valt onder de joint venture. Met deze fusering ontstaat een nieuwe groep die meer dan 243 locaties in het portfolio en 32.000 werknemers tellen. De groep is goed voor een vijf miljard euro aan omzet en is daarmee een van de grootste warenhuis bedrijven in Europa.

2019

Januari- Door de fusering kreeg ook Galeria Inno een nieuwe eigenaar die soms opmerkelijke beslissingen nam. Zo besluit het te stoppen met haar online verkooppraktijken. “Het is ons Duitse moederbedrijf Galeria Kaufhof dat beslist heeft onze webwinkel stop te zetten. We hebben de ambitie en de noodzaak opnieuw een Belgische webwinkel te openen, maar we wachten op de e-commerce strategie van onze nieuwe aandeelhouder. Zolang die onduidelijk is, doen we lokaal geen grote investeringen,” aldus e-commerce directeur, Jok Junius.

Daarnaast gaat het zusterbedrijf, Galeria Kaufhof, herstructureren en schrapt het 2600 banen. De sanering heeft geen invloed op de banen bij Galeria Inno.

Oktober- De Oostenrijkse groep Signa neemt de overige aandelen van de joint venture Galeria Kaufhof Karstadt over. Signa eerst voor de helft de eigenaar was van de joint venture, neemt het nu de stap de volledige eigenaar te worden. “Bijna zeven maanden na de fusie van de twee warenhuisketens kunnen we blijven werken aan het herstructurerings- en integratieproces – hetgeen een uitdaging is voor alle werknemers – met een hoge mate van betrouwbaarheid van de eigenaren. De lijnen zijn korter, eenvoudiger – en dat is belangrijk en hoe het zou moeten zijn”, aldus Stephan Fanderl, algemeen directeur van Signa Retail en topman van Galeria Karstadt Kaufhof, in de persverklaring. De eerste stap is om een gezamenlijke webwinkel van Galeria Karstadt en Kaufhof te openen. Signa was al eigenaar van Karstadt Warenhaus en bereikte in juni al een overeenkomst met warenhuisbedrijf Hudson’s Bay Company om zijn aandeel in warenhuisketen Galeria Kaufhof over te nemen. Signa kocht het aandeel van HBC voor 1 miljard euro over. Als onderdeel van de transactie neemt Signa ook de winkelportefeuille over van Galeria Kaufhof. Dat betekent dat Signa ook de Belgische warenhuisketen Galeria Inno bezit.

In oktober stelt Galeria Inno ook een nieuwe CEO aan: Armin Devender.

Armin Devender. Beeld: Inno

2020

April- De coronacrisis laat ook Galeria Karstadt Kaufhof niet onberoerd. Het bedrijf vraagt bescherming tegen schuldeisers aan. De moeilijke economische gevolgen maakten het besluit noodzakelijk. “In het huidige financiële jaar verwachten we een ebitda van meer dan 100 miljoen euro. Terwijl we onder bescherming zijn tegen crediteuren doen we er alles aan om te zorgen dat we op eenzelfde pad verder kunnen,” aldus CEO Miguel Müllenbach, in het statement aan DPA.

Juni- Nog een gevolg van de coronacrisis: Galeria Karstadt Kaufhof sluit 62 filialen. Dat zorgt voor zo’n 5.000 ontslagen. Welke winkels precies gesloten werden, werd niet genoemd door Duitse media. Eerder werd al bekend gemaakt dat het warenhuisconcern zou saneren. Het zou gaan om 80 van de 172 winkels van de groep. Dat blijken er 62 te zijn.

December- En dan gooit Galeria Inno het roer om. Het Belgische warenhuis implementeert een nieuwe winkelinrichting en winkelbeleving met zijn nieuwe omnichannelstrategie. Dat betekent dat klanten marketplace producten kunnen afhalen in de winkels en ze daar ook kunnen inleveren. Daarnaast is het mogelijk om in de winkel een bestelling te plaatsen en deze vervolgens thuis te laten leveren. De marketplace wordt vanaf het voorjaar 2021 operationeel. Galeria Inno-warenhuizen krijgen bovendien een nieuw interieur. “Natuurlijke warmte en gezelligheid zijn overal voelbaar door het royale gebruik van nieuwe houten meubelen, houten bekleding aan de kassa’s, en zithoeken met tapijt en fauteuils. Behangpapier, videowalls, quotes op muren en deuren, designverlichting en focuspunten verspreid over het winkeloppervlak maken dat er overal wel wat te beleven”, aldus Elly Zwinnen, merchandise-marketingdirecteur Galeria Inno België.

2021

April- Bij het omgooien van het winkelinterieur en implementeren van een nieuwe omnichannelstrategie, kan natuurlijk geen rebranding ontbreken. Zo gaat Galeria Inno vanaf nu door het leven als ‘Inno’. Het is onderdeel van de nieuwe strategie die het doel heeft om dé Belgische omnichannel retailer te worden voor nationale en internationale klanten. Belangrijk in de nieuwe strategie zijn de digitale marketplace, een volledig nieuw ERP-systeem en de rebranding. Het algemene doel van de nieuwe strategie is ‘opnieuw dichter aan te sluiten bij het Belgische publiek’. Daarom kiest Armin Devender, CEO bij het bedrijf, opnieuw voor de naam ‘Inno’. “Zo zijn de Belgen het grootwarenhuis altijd graag blijven noemen.”

Augustus- Ondanks diverse ontwikkelingen, blijft de schade rondom de coronacrisis niet beperkt. Inno draait een miljoenenverlies van 20,3 miljoen euro. De omzet zakte van 321 miljoen euro naar 247 miljoen euro. De warenhuisketen had voor een lange tijd geen webshop, waardoor twee maanden geen inkomsten binnenkwamen vanwege een lockdown.

2022

April- De coronacrisis zorgt niet alleen voor het milljoenenverlies, het zorgt er ook voor dat het Inno-personeel in april tijdelijk werkloos werd gesteld. De tijdelijke werkloosheid-regeling geldt tot eind juni en wordt gedeeltelijk gecompenseerd. De regeling wordt stopgezet wanneer er een herstel in het aantal bezoekers is in de winkels van Inno.

Later in deze maand werd bekend gemaakt dat werknemers vanaf 2 mei weer aan de slag konden gaan.

Mei- Een oude bekende van Inno keert terug: Olivier van den Bossche maakt zijn rentree bij Galeria Kaufhof Karstadt. Van de Bossche neemt de functie van managing director sales op zich bij de modegroep. De oud Inno-topman neemt het stokje over van Engelbert Thulfaut.

Juli- Inno krijgt een garantstelling voor een miljoenenlening van het Vlaamse overheidsfonds Gigarant. Het gaat om een lening van 17,3 miljoen euro bij de Belfius-bank. Gigarant staat in voor 12 miljoen euro van die lening, mocht het Inno zelf niet lukken om deze volledig terug te betalen. Inno staat op sterke verliezen, want in het boekjaar 2021 draaide het een omzetverlies van zes procent.

Beeld: Inno

September- Warenhuis Inno verwacht in 2022 weer winst te maken. Armin Devender vertelt in een interview met FashionUnited over zijn strategie achter te ommekeer en hoe hij deze wil gebruiken om ook op lange termijn de omzet te vergroten. In 2022 kwam de CEO met een nieuwe strategie voor Inno die nu eindelijk zijn vruchten begint af te werpen. Het warenhuis met 1.880 werknemers richt zich nu op een premiumstrategie met minder kortingen. Het logo is opgefrist, alle winkels zullen tegen het einde van dit jaar nieuwe gevels hebben en alle 16 warenhuizen moeten tegen 2026 zijn gemoderniseerd.

Oktober- En dan is er positief nieuws: Inno behaalt een EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) van meer dan tien miljoen euro. Met dit resultaat verwacht het bedrijf ook een positief netto resultaat. Het gaat hier namelijk nog om voorlopige cijfers. De precieze cijfers moeten nog gecontroleerd worden voor publicatie.

Maar eind oktober sluit Warenhuisgroep Galeria Karstadt Kaufhof GmbH, het moederbedrijf van Inno, zijn boekjaar 20/21 af met een driecijferig miljoen verlies en vroeg het opnieuw staatssteun aan. Volgens het financieel rapport behaalt de groep een omzet van 2,11 miljard euro. Dat is een daling van 39 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het bedrijf schrijft dat de verkoop sterk werd beïnvloed door de coronacrisis en dat ‘het ver achterbleef bij de verwachtingen’. Met dit resultaat noteert het bedrijf een nettoverlies van 622,6 miljoen euro.

November- Het gaat dus nog steeds niet goed en moet er actie ondernomen worden. Galeria Karstadt Kaufhof kan niet anders dan ten minste één derde van zijn winkels te sluiten. De winkelsluitingen hebben geen betrekking op de Belgische Inno-winkels. Het is een gevolg van het enorme nettoverlies in boekjaar 20/21. Het bedrijf verwacht in januari duidelijkheid te kunnen geven welke van zijn 131 winkels open zullen blijven.

2023

Februari- Na het sluiten van één derde van zijn Galeria Karstadt Kaufhof-winkels, lijkt het erop dat het warenhuisconcern ook plannen heeft om Inno te verkopen voor een verkoopprijs ‘met dubbele cijfers’. Het zou gaan om zestien Inno-warenhuizen.

Beeld: Inno

Later in februari wordt bekend dat er geen concrete verkoopgesprekken worden gevoerd over de verkoop van het Inno, dat schreef het Belgische warenhuis in een persbericht. Galeria Karstadt Kaufhof, het moederbedrijf van Inno, is op dit moment aan het herstructureren nadat het een beschermingsprocedure opende. Inno is in onderpand gegeven aan het Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes, waardoor het een optie is voor Galeria Karstadt Kaufhof om de Belgische dochteronderneming te verkopen. Maar volgens Armin Devender, Inno-CEO, zijn de verkoopplannen slechts geruchten: “Bij Inno voeren we de strategische herpositionering verder uit zoals gepland. Zelfs als de aandeelhoudersstructuur daadwerkelijk zou wijzigen, zal dit geen veranderingen teweegbrengen voor onze medewerkers, klanten, winkels en partners.”