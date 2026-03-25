Dit is het effect van de Franse pakjestaks een maand na invoering

De Franse belasting van twee euro op kleine pakketten, die op 1 maart 2026 in werking trad, heeft als doel ultra fast fashion af te remmen. Bijna een maand later zijn de eerste effecten, bij gebrek aan consumptiegegevens, vooral merkbaar in de logistieke stromen. Ondertussen versnellen sommige platforms hun vestiging in Europa.

Sinds 1 maart 2026 geldt voor aankopen op niet-Europese e-commerceplatforms, zoals Shein, Temu, AliExpress of Amazon, een belasting in Frankrijk van twee euro per besteld artikel. Dit om de vrijstelling voor zendingen met een lage waarde (150 euro) te omzeilen.

Het doel: een verhoging van de bezorgkosten om het consumentengedrag te beïnvloeden, een prijsdrempel op te werpen, concurrentievervalsing te corrigeren en mogelijk fiscale inkomsten te genereren.

Consumptie van ultra fast fashion: vooralsnog geen meetbaar effect

De vraag is of deze belasting de aankoop van fast fashion heeft afgeremd. Op het moment van publicatie zijn er geen harde cijfers die een daling in de aankoop van ultra fast fashion door de belasting aantonen.

De belasting op kleine pakketten is niet zichtbaar in een winkelmandje van Shein. Het is de vraag of het ultra fast fashion-merk deze doorberekent in de productprijs of zelf voor zijn rekening neemt. FashionUnited heeft het bedrijf benaderd voor meer informatie.

Bij het retourneren van gekochte goederen lijkt de belasting van twee euro echter niet te worden terugbetaald. Deze vervalt definitief aan de staat zodra het pakket de Franse douane passeert.

Logistiek: een massale omleiding van goederenstromen buiten Frankrijk

Dit is het belangrijkste knelpunt: vrachtvliegtuigen met producten van ultra fast fashion-merken mijden nu de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle. De goederen worden omgeleid naar België of Nederland en vervolgens per vrachtwagen naar Frankrijk vervoerd.

“In lijn met onze voorspelling landen er sinds de invoering van de belasting wekelijks zo'n 50 vrachtvluchten minder op Parijs-Charles de Gaulle”, bevestigt een woordvoerster van de ADP-groep aan Le Parisien.

De gevolgen zijn direct en omvangrijk: de groep Aéroports de Paris (ADP), beheerder van Roissy, meldt een verlies van ongeveer een derde van zijn totale vrachtverkeer in de dagen na 1 maart 2026. Volgens de Union des entreprises de transports et de logistique de France (TLF) is het aantal vrachtvluchten vanuit China met 60 procent gedaald, wat neerkomt op ongeveer 50 vluchten minder per week.

Tot slot is volgens informatie van RMC het aantal bij de douane op Roissy aangegeven kleine pakketten op 3 maart al met 92 procent gedaald.

Vanuit fiscaal oogpunt betekent de verlegging van de goederenstromen naar andere Europese hubs een daling van de heffingsgrondslag, terwijl de administratieve kosten stijgen.

Juli 2026: naar een Europese harmonisatie van douaneregels

Deze specifieke Franse wetgeving is van toepassing tot de inwerkingtreding van de Europese douanehervorming op 1 juli 2026. Deze hervorming omvat de volledige afschaffing van de vrijstelling voor zendingen onder de 150 euro en de invoering van een vast douanerecht van drie euro per artikel.

Deze douanerechten zijn van toepassing op alle goederen die de EU binnenkomen en door een niet-Europese verkoper worden verkocht.

Shein is voorstander van deze harmonisatie: “Een nauwe coördinatie op het niveau van de Europese Unie en duidelijke, geharmoniseerde processen tussen de lidstaten zijn noodzakelijk”, aldus woordvoerder Quentin Ruffat in het persbericht. “Een betere afstemming zou bijdragen aan een effectievere handhaving van de regels, de naleving voor bedrijven van elke omvang vergemakkelijken en consumenten meer duidelijkheid en consistentie bieden binnen de interne markt.”

Ultra fast fashion: een vroege reorganisatie als reactie op Europese regelgeving

Sommige platforms zijn al begonnen met het opzetten van magazijnen binnen de Europese Unie, in Polen, Hongarije of Nederland. Dit om leveringen te versnellen en de blootstelling aan douanerechten te beperken.

Dit is met name het geval voor Shein, dat eind 2025 een mega logistieke hub van 740.000 vierkante meter in Polen opende, bedoeld om meer dan honderd miljoen klanten te bedienen.

Deze Europese magazijnen voorkomen de toekomstige belasting van drie euro niet: die is van toepassing bij binnenkomst van de goederen in de Unie. Ze stellen de platforms echter wel in staat de impact ervan te verzachten door over te stappen van een model van verzending per stuk naar import in grote volumes.

Een aanpassing die de vraag oproept of deze maatregel de consumptie van ultra fast fashion in Europa duurzaam kan beïnvloeden.