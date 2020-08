Dit moet u weten over de Duitse schoenengroep Deichmann

De naam Deichmann gonsde al enige tijd in de Belgische media, maar met de overname van 43 Brantano-winkels verankert de van oorsprong Duitse groep nu in België. De aanwezigheid van de groep was tot op heden nog maar klein in het land, maar met deze overname maakt het opeens meter. Daarom duikt FashionUnited in het verhaal van Deichmann en zet op een rij wat u moet weten over het bedrijf.

Allereerst de wapenfeiten op een rij. Het bedrijf werd opgericht in 1913 in Essen-Borbeck, Duitsland. Inmiddels noemt het zichzelf de grootste schoenenretailer in Europa. Bij navraag meldt Deichmann dat het in 31 landen wereldwijd aanwezig is, 40 online shops heeft en 4200 fysieke winkels. In het portfolio van de groep zitten Deichmann, VanHaren, Snipes, Dosenbach, Ochsner Shoes, Ochsner Sport, Off Broadway, Rack Room Shoes en MyShoes SE.

De Duitse Deichmann Group: dit moet u weten

De groep richt zich op een grote selectie aan stijlen, van vrouwen en mannen tot kinderen en sportschoenen. De groep prijst zichzelf met de snelle reactie op trends die het snel vertaald naar de collectie in de winkels. “We maken de laatste trends toegankelijk voor iedereen. We willen niet alleen goede schoenen voor goede prijzen verkopen, we geven onze klanten ook een fantastische service. Met onze excellente training is het voor onze medewerkers ook mogelijk te groeien binnen het bedrijf,’ aldus Deichmann op de bedrijfswebsite.

Het bedrijf geeft aan gebruik te maken van het ‘selfservice’ systeem. Klanten hoeven niet meer te vragen naar hun maat, maar kunnen deze gemakkelijk zelf vinden tussen de opgestapelde dozen. Wie al eens een bezoek heeft gebracht aan een Nederlandse of Belgische VanHaren zal het concept snel herkennen. “Dit van oorsprong Amerikaanse concept is een van de belangrijkste features geworden van de winkels uit de Deichmann Group,” aldus de omschrijving van de groep.

Alles wat u moet weten over Deichmann, de nieuwe eigenaar van 43 Brantano-winkels

Gestart door Heinrich Deichmann en zijn vrouw Julie in 1913, maar jaren later een groot internationaal bedrijf, is de groep in 2020 nog steeds een familiebedrijf. Inmiddels staat de derde generatie aan het roer. Opvallend is het streven van het bedrijf om geen banken of externe financiering te betrekken bij het bedrijf. Het wil compleet onafhankelijk blijven zo is te lezen op meerdere onderdelen van de website van Deichmann.

Ondanks de grote aanwezigheid van de Duitse groep in Europa, maar ook Noord-Amerika en het Midden-Oosten geeft het bedrijf aan in 2020 237 te willen openen en er nog eens 257 te moderniseren. Of de 43 winkels die Deichmann per oktober overneemt van het failliete Brantano al opgenomen zijn in de cijfers is op dit moment niet duidelijk.

Beeld: via VanHaren