Dit schuilt achter de ambitieuze strategie van Saoedi-Arabië om lokale mode te promoten

De Saoedische mode is erop gebrand zich uit te breiden op het internationale toneel. Daartoe organiseerde het land van Saoedi-Arabische kroonprins Mohammed bin Salman (MbS) onlangs een dubbel evenement tijdens de Men’s Fashion Week en de Haute Couture Week.

Ten eerste vond de show plaats in een showroom in de Cité de l’Architecture et du Patrimoine van 24 tot 27 juni, midden in de mannenmodeweek. Er waren Saoedische merken en prêt-a-porter dames-, heren- en unisekscollecties te zien, waarvan er veel in Saoedi-Arabië waren gemaakt. Daarnaast was er van 3 tot 5 juli een couture-showroom in het Hôtel Marcel Dassault, waar het veilinghuis Artcurial in het hart van de ‘Golden Triangle’ van Parijs is gevestigd.

Deze twee hoogtepunten werden aangestuurd door het Saudi 100-merkenprogramma dat werd gelanceerd door de Saudi Fashion Commission, die in 2020 werd opgericht onder toezicht van het Saudi-Arabische minister van Cultuur. Dit alles maakt deel uit van een breder beleid van het ministerie. Zoals vermeld in een persbericht, leidt de regio een ‘culturele transformatie om een rijk ecosysteem te ontwikkelen dat creativiteit voedt, het economisch potentieel van de sector ontketent en inspirerende nieuwe vormen van expressie ontketent’.

Burak Cakmak, CEO van de Fashion Commission zei: “Door Saoedische mode op de Paris Fashion Week te presenteren, helpen we onze ontwerpers om hun rechtmatige rol op het wereldtoneel in te nemen. Van haute couture tot mannenmode, sieraden en accessoires, we nodigen iedereen uit om te ontdekken wat de Saoedische mode te bieden heeft. Ik ben ervan overtuigd dat onze gasten geïnspireerd zullen vertrekken door de nieuwe generatie Saudische ontwerpers die met hun tijdloze creaties de grenzen verleggen.”

De leider benadrukte ook de wens om het bereik van de Saoedische mode wereldwijd uit te breiden en bevestigde de ontwikkeling ervan met cijfers: de groei zal naar verwachting meer dan 29 miljard euro bedragen in 2025.

Hoewel dit een primeur is voor Parijs, is de ‘City of Light’ niet de enige modehoofdstad waarin het Saudi 100-merkenprogramma heeft geïnvesteerd. In 2022 en 2023 werd Saoedische mode ook tentoongesteld in Milaan, als onderdeel van de White Milano-beurs.

De opening van de Saudi 100 Brands showroom bij La Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Credits: Mathieu Braumer.

Veel getoonde keldingstukken behoorden tot het segment van de bescheiden mode, waaronder kledingstukken die in eerste instantie zijn ontworpen voor moslimvrouwen, maar ook worden gedragen door mensen met een christelijk of joods geloof. De aanwezigheid van bescheiden mode in de showrooms is vooral te danken aan de invloed van de Fashion Commission, die er onder andere voor wil zorgen dat de mode-industrie de Saoedische waarden en tradities respecteert.

Mode, onderdeel van het ‘Vision 2030’ plan

De ontwikkeling van de Saoedische mode is in lijn met de ‘Vision 2030’ doelstelling van Saoedi-Arabië. Dit omvangrijke economische en sociale moderniseringsplan, dat in 2016 werd gelanceerd, heeft als doel de activiteiten van het Koninkrijk te diversifiëren en uit te breiden naar andere gebieden dan de oliesector, door het aandeel van het bruto binnenlands product (bbp) buiten de oliesector te verhogen van 16 naar 50 procent, terwijl de bijdrage van de particuliere sector aan het bbp wordt verhoogd van 40 naar 65 procent. Tot slot is Visie 2030 ook gericht op het verhogen van de arbeidsparticipatie van vrouwen van de huidige 22 procent naar 30 procent.

Volgens een in maart 2023 gepubliceerd rapport van de Fashion Commission zou de Saoedische modesector in 2022 ‘moeten bijdragen aan 1,4 procent van het BBP van het Koninkrijk, wat neerkomt op een bijdrage van 12,5 miljard Amerikaanse dollar aan bruto toegevoegde waarde’. In het document staat dat deze toegevoegde waarde voornamelijk wordt gegenereerd door consumptie, gekoppeld aan groothandels- en detailhandelsactiviteiten.

Als we kijken naar de aantallen, dan lezen we in het document dat volgens schattingen in 2022 ‘het mode-ecosysteem naar verwachting zal bijdragen aan 1,8 procent tot de totale Saudische beroepsbevolking, met 230.000 werknemers’. De meerderheid van deze beroepsbevolking is vrouw (52 procent).

Om de Saoedische modesector met succes te ontwikkelen, moet het Koninkrijk concreet stroomopwaarts in de waardeketen investeren en zijn capaciteit voor de productie van kleding en textiel en voor productontwikkeling vergroten. Op dit moment is het land sterk afhankelijk van geïmporteerde grondstoffen en eindproducten. Hoewel er al bepaalde hulpbronnen bestaan in het segment ruwe huiden, leer en synthetisch textiel, blijft dit gebied grotendeels onontgonnen en vanuit technisch oogpunt niet innovatief genoeg.

Vandaag de dag heeft het modelandschap in Saoedi-Arabië een hoog aandeel geïmporteerde producten (voornamelijk uit China). Hoewel de export van kleding tussen 2012 en 2021 met 11 procent steeg (vooral naar buurlanden zoals de Verenigde Arabische Emiraten), steeg de import in dezelfde periode met 42 procent.

Er worden ook andere actiepunten dan product- en industrieontwikkeling opgezet om de ontwikkeling te ondersteunen: onderwijs en creatie, detailhandel, storytelling en evenementenorganisatie, en duurzaamheid. In 2018 organiseerde Saoedi-Arabië zijn allereerste Fashion Week..

Saudi 100 Brands organised a cocktail party on July 3 at the Ritz Hotel to celebrate the opening of its Haute Couture Showroom. Credits: Mathieu Braumer.

In juni 2023 ontmoetten prins Mohammed bin Salman en president Emmanuel Macron elkaar om de deelname van zijn land aan de organisatie van de wereldtentoonstelling van 2030 te ondersteunen. Terwijl de Saoedische leider nog werd gezien als een paria op het internationale schaakbord vanwege zijn rol in de moord op journalist Jamal Khashoggi in 2018, heeft de man gratie gekregen. Volgens onze collega's van France 24 is MBS sinds de invasie van Oekraïne in februari 2022 uit zijn wereldwijde isolement gekomen om leiders te ontmoeten en te begroeten.