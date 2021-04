Dit wordt het modenieuws van week 16 - 2021

Op de kalender

Fashion Revolution Week - 19-25 april

Tijdens Fashion Revolution Week wordt stilgestaan bij de instorting van de Rana Plaza-fabriek, waarbij op 24 april 2013 meer dan 1.000 mensen omkwamen en nog veel meer gewonden raakten.

Van 19 tot 25 april vertellen Fair Wear-merken op Instagram over hoe zij werken aan eerlijke arbeidsomstandigheden. In deze editie worden vier Fair Wear-merken geïnterviewd door een social media influencer: het Nederlandse modemerk King Louie, het Belgische modemerk JBC, het Oostenrijkse woontextielmerk Mary Rose en het Duitse outdoormerk Deuter.

Overzicht interviews:

Woensdag 21 april 18.00: MaryRose x Berosa_gogreen

Woensdag 21 april 20:00: JBC fashion x Lieve van den Weghe

Donderdag 22 april 16.00: KingLouie x When_Sara_Smiles

Vrijdag 23 april 13.00: Deuter x FashionChangers

Week van het Tweedehands Textiel - 20-27 april

Textielhergebruik is goed voor onze planeet. Het scheelt een boel grondstoffen en kilo’s gifstof als je je kleding een tweede leven geeft. Door het bijvoorbeeld te doneren of zelf wat langer te dragen. In de Week van Tweedehands Textiel (WvTT) geven ReShare en het Leger des Heils dit onderwerp de welverdiende aandacht met onder andere filmpjes, blogs en events.

Kingpins24 Amsterdam - 20-22 april

Dinsdag begint alweer de derde digitale editie van Kingpins24 Amsterdam. Gedurende drie dagen zijn verschillende, gratis events georganiseerd. Dag 1 is 'Inpsiration Day', dag 2 is 'Innovation Day', en dag 3 is 'Earth Day'.

Webinar: Btw e-commerce voor webshop ondernemers - 20 april

Dinsdag 20 april van 19.00 tot 20.30 legt de Belastingdienst wat de gevolgen zijn van de nieuwe EU btw-regels e-commerce die vanaf 1 juli 2021 zullen ingaan.

Opening The Swapshop Haarlemmerdijk

Zaterdag 24 april opent 'The Swapshop' op de Haarlemmerdijk te Amsterdam haar deuren. De bedoeling is dat je herdraagbare kleding meeneemt, en het inruilt voor een ander item. Ook is in de winkel een mini/textielcontainer waar ander textiel ingeleverd kan worden.