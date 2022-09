Dit zijn de modewinnaars van de 'ABN Amro Retailer of the Year 2022-2023'

De categorieprijzen van de 'ABN Amro Retailer of the Year 2022-2023' zijn uitgereikt. De prijzen voor beste winkelketen en beste webshop van het jaar werden gisteren uitgereikt.

In de categorie 'beste winkelketen' viel MS Mode in de prijzen voor damesmode, Van Dal Mannenmode ontving de prijs voor herenmode en Zeeman werd gekozen als winnaar voor baby & kind. Lucardi ging naar huis met de prijs voor beste winkelketen in mode accessoires, Hunkemöller ontving de award in de categorie ondermode. Bever kwam als winnaar uit de bus voor outdoor en Schuurman Schoenen in de categorie schoenen.

Naast de prijzen voor de fysieke winkels, werden ook categorieprijzen uitgereikt voor beste webshop. Ook hier wint Zeeman in de categorie Baby & Kind. Opvallend is dat Omoda, die pas precies een jaar dameskleding verkoopt, de winnaar is in de categorie damesmode. Voor herenmode valt Only for Men in de prijzen. Lucardi, Hunkemöller, Bever en Schuurman Schoenen slepen alle vier dezelfde award in de wacht online als offline.

De algemene vakprijzen wordt pas op 13 oktober bekend gemaakt. De categorieprijzen worden gekozen door consumenten. De winnaars van de categorieprijzen dingen nu allemaal mee voor de vakprijzen.