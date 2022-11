Diverse bv's van sneakermerk Etq failliet verklaard

Etq Holding B.V., Etq Amsterdam B.V. en Etq Retail B.V. zijn door de rechtbank van Amsterdam op dinsdag 8 november failliet verklaard, zo blijkt uit het centrale insolventieregister. Als curator is J.L. van den Heuvel aangesteld, die telefonisch aan FashionUnited bevestigt dat het om het sneakermerk Etq gaat.

Op het moment van schrijven is de website van het merk nog live van het merk nog live. De curator meldt dat uiteraard gekeken wordt naar een eventuele doorstart van het bedrijf, maar dat op dit moment nog geen verdere informatie verstrekt kan worden.

Etq is in 2010 opgericht in Amsterdam door ander andere Patrick van der Woude en Hugo Castermans. In 2015 opende het merk een eerste eigen winkel aan de Singel in Amsterdam. In de winkel werden niet alleen sneakers van het bedrijf verkocht, maar ook kleding van andere merken. Eind 2021 ontving het bedrijf nog een miljoeneninvestering, waarvan de grootte nooit duidelijk werd. Etq schreef destijds in een persbericht dat de kapitaalinjectie gebruikt zou worden om productinnovatie te versnellen en uitbreiding naar Duitsland, Frankrijk en de UK zou financiëren.

Het merk wordt verkocht bij diverse winkels in Nederland en twee winkels in België, aldus de website van Etq. In Nederland wordt het merk onder andere verkocht bij bekende retailers De Bijenkorf, Coef, Rinsma, Jansen-Noy en The Society Shop.