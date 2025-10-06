DK Company neemt belang in Ivy Oak

Het Berlijnse damesmodemerk Ivy Oak krijgt ondersteuning van het Deense modeconcern DK Company, waar ook merken als Wood Wood, Gestuz, Solid en Ichi onder vallen.

DK Company investeert in Ivy Oak. Hierdoor wordt Ivy Oak GmbH, het bedrijf achter het Berlijnse damesmodemerk, omgevormd tot Ivy Oak ApS. Dit maakten de partijen donderdag bekend. Onderdeel van de herstructurering is ook een nieuwe locatie in Kopenhagen, naast de creatieve studio in Berlijn, en een nieuw management. Dit moet de aanwezigheid van het merk in Scandinavië versterken en tegelijkertijd de internationale ambities uitbreiden.

Topman DK Company neemt de leiding bij Ivy Oak

Het bedrijf komt onder leiding van Jens Obel Jorgensen, mede-eigenaar en CEO van DK Company. Hij neemt deze rol over van Ivy Oak-oprichtster Caroline Gentz, die zich zal richten op de creatieve directie en de visie van het merk. Gentz, die mede-eigenaar blijft, is ook lid van de raad van bestuur van Ivy Oak ApS.

De bedrijfsstructuur bestaat nu uit DK Company, JWl (de onderneming van Caroline Gentz), en langdurige aandeelhouders en mentoren die het merk sinds de oprichting begeleiden.

“Deze samenwerking brengt Ivy Oak de operationele uitmuntendheid en internationale schaal van DK Company, terwijl we tegelijkertijd verankerd blijven in ons creatieve DNA en onze duurzame waarden,” aldus Gentz. “Met Jens en DK Company als operationele ruggengraat en wereldwijd platform, positioneren we Ivy Oak voor de volgende fase van duurzame groei en internationale expansie.”

Gentz richtte het duurzaam georiënteerde damesmodemerk Ivy Oak in 2016 op in Berlijn. Het is momenteel verkrijgbaar bij moderetailers als Breuninger, Engelhorn, About You, Peek & Cloppenburg en Zalando, en via directe digitale verkoop. Ook na de deal blijft de focus liggen op de kanalen directe verkoop en wholesale. De belangrijkste initiatieven zijn de uitbreiding van het Never Out of Stock-programma en de ontwikkeling van het Rerun-concept.

“DK Company is trots om haar tweede overname in Duitsland aan te kondigen. Dit is een belangrijke stap in de internationale groeistrategie van het bedrijf,” aldus Obel Jorgensen. “Deze stap is een sleutelelement voor de versterking van onze lokale aanwezigheid in Duitsland en voor de opbouw van een solide basis in een van de belangrijkste modemarkten van Europa.”