DK Company: omzetstijging van meer dan tien procent

Het Deense kledingconcern DK Company, waartoe merken zoals Wood Wood, Gestuz, Solid en Ichi behoren, is in 2024 verder gegroeid. Het concern hoopt deze trend in het huidige boekjaar voort te zetten, maar ziet zich door de verkiezing van de nieuwe Amerikaanse president ook geconfronteerd met nieuwe uitdagingen.

DK Company realiseerde in 2024 een omzet van 725 miljoen euro, tegenover 644 miljoen euro in 2023, zo blijkt uit een recent persbericht. Dit is circa 12,6 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het resultaat vóór belastingen (EBT) bedroeg 72 miljoen euro tegenover 65 miljoen euro in 2023. Dit komt overeen met een winstmarge van tien procent voor beide jaren.

"In 2024 hebben we onze investeringen in toekomstige groei voortgezet met een driecijferig miljoenenbedrag, met name op het gebied van IT, logistiek en salespromotie", aldus Jens Poulsen, CEO van DK Company. "Dit onderstreept het vertrouwen van DK Company in de toekomst, ondanks de uitdagende marktomstandigheden."

Naast de vernieuwingen op het gebied van IT en logistiek heeft DK Company zich in 2024 beziggehouden met vertraagde leveringen uit het Verre Oosten en verhoogde vrachttarieven. Ook de geopolitieke onrust die Europa heeft beïnvloed, de aanhoudende oorlog in Oekraïne en een fluctuerende Amerikaanse dollar hebben impact gehad op de bedrijfsvoering van het concern.

Het jaar werd gekenmerkt door significante groei, de integratie van nieuwe IT- en logistieke systemen, evenals vertraagde leveringen uit het Verre Oosten en verhoogde vrachttarieven. Internationaal hebben de geopolitieke turbulenties met een onder druk staand Europa, de aanhoudende oorlog in Oekraïne en een volatiele Amerikaanse dollar een grote invloed gehad op de business van DK Company en zullen dat ook blijven doen.

Nieuwe Amerikaanse president zorgt voor verminderde voorspelbaarheid

In 2025 is met name de verkiezing van Donald Trump tot nieuwe president van de Verenigde Staten de reden dat de voorspelbaarheid "aanzienlijk is afgenomen", meldt het Deense bedrijf vanuit Ikast. Het concern ziet zich geconfronteerd met mogelijke douanetarieven en verdere problemen met de wisselkoers van de dollar, aangezien DK Company voornamelijk in Amerikaanse dollars inkoopt.

"We bevinden ons nog steeds in een gespannen geopolitieke situatie die van invloed kan zijn op de koopbereidheid van de consument", aldus Poulsen. "DK Company levert goederen met een goede prijs-kwaliteitverhouding, en historisch gezien hebben we crisissen, waarin de beschikbare middelen van de consument onder druk staan, goed doorstaan."

Desondanks wil DK Company in 2025 de groei van 2024 voortzetten en een plus van tien procent realiseren in zowel omzet als EBT.