Dolce & Gabbana krijgt overnamebod, maar wil niet verkopen

Dolce & Gabbana heeft meerdere voorstellen gekregen voor overname, terwijl de Italiaanse modegroep niet de bedoeling heeft om te verkopen. Dat verklaart een van de oprichters van de groep, Stefano Gabbana, tegenover de Italiaanse krant Il Messaggero. Van wie de voorstellen afkomstig zijn, wordt in het krantenartikel niet vermeld.

Gabbana en mede-oprichter Domenico Dolce hebben met de tegenpartij evengoed een onderhandelingsfase doorlopen. “We zijn wel de onderhandelingen ingegaan, omdat we wilden begrijpen hoe ons werk op economisch en ethisch vlak wordt gewaardeerd”, zei Gabbana tegen Il Messagero. Het tweetal heeft de onderhandelingen niet afgerond. “We hebben niet de intentie te verkopen.”

Voor de ontwerpers lijkt het belangrijk dat hun werk het eigendom van naasten blijft. Dit najaar verkondigden Dolce en Gabbana nog dat zij hun merk willen nalaten aan de familie Dolce. Dolce en Gabbana hebben allebei veertig procent van de aandelen in het bedrijf. De broer en zus van Dolce bezitten ook elk een deel.

De Dolce & Gabbana Groep is een van de tien grootste modegroepen in Italië. Volgens de Italiaanse Kamer van Koophandel schreef het een jaaromzet 1,38 miljard euro op over het boekjaar maart 2018 tot maart 2019.