Dolce & Gabbana wil naar de beurs

De Italiaanse luxegroep Dolce & Gabbana overweegt om externe aandeelhouders aan te trekken en zou een beursnotering kunnen nastreven, zei haar topman Alfonso Dolce maandag.

“We zijn nu klaar om te overwegen ons kapitaal open te stellen voor derden middels een beursnotering of via andere financiële instrumenten,” zei hij in een interview met het dagblad Corriere della Sera.

Zo'n openstelling zou echter moeten gebeuren zonder “de ethische waarde van ons bedrijf en zijn respectvolle groei in gevaar te brengen,” zei Alfonso, broer van Domenico Dolce, medeoprichter van het merk samen met Stefano Gabbana.

Het familiebedrijf presenteerde zijn collecties zo'n 40 jaar geleden voor het eerst in Milaan.

De verkoop in het fiscale jaar eindigend in maart steeg met 17 procent naar 1,9 miljard euro (2,1 miljard dollar) en de chief executive zei dat hij dit jaar een vergelijkbare groei verwacht. In de komende 18 maanden wil het Italiaanse merk 12 nieuwe winkels openen in de Verenigde Staten, waar het er al 72 heeft.

Noord-Amerika is “van vitaal belang” voor D & G omdat het 28 procent van de omzet vertegenwoordigt, vergeleken met 16 procent voor China, zei Dolce.(AFP)