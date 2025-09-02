Don’t Waste Culture opent investeringsronde na forse groei

Streetwearlabel Don’t Waste Culture geeft voor het eerst de mogelijkheid tot mede-eigenaarschap. Vanaf een investering van 500 euro kunnen consumenten en liefhebbers instappen in de verdere groei van het merk, zo is te lezen op de website.

Het Nederlandse label meldt sterke resultaten over 2024: de omzet groeide met 70 procent ten opzichte van 2023 en de retailverkopen namen met 200 procent toe in één jaar. “De vraag naar ons merk groeit snel en onze collecties bereiken meer mensen dan ooit”, aldus Don’t Waste Culture in een persbericht.

Met de kapitaalronde wil het merk investeren in internationale expansie. De focus ligt op het uitbreiden naar nieuwe landen, het versterken van het internationale agentennetwerk en het opbouwen van logistieke en marketingcapaciteit. “Iedereen kan nu vanaf 500 euro investeren in onze groei en zo letterlijk onderdeel worden van het verhaal dat we samen bouwen”, zo stelt Don’t Waste Culture.

Volgens het bedrijf is de basis stevig gelegd en is dit het moment om te versnellen. “De basis is sterk, het momentum is er. Nu is het tijd om samen door te groeien.”