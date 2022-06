Door Chanel gesteunde producent van ‘geactiveerde zijde’ ontvangt 120 miljoen financiering

Evolved By Nature, het in 2013 opgerichtte Amerikaanse biotechnologiebedrijf dat een hernieuwbare vorm van zijde ontwikkelde en al gesteund werd door Chanel, heeft 120 miljoen dollar (115,5 miljoen euro) ontvangen om de activiteiten verder op te schalen, zo meldt Evolved by Nature in een persbericht. De investering is geleid door Teachers’ Venture Growth (TVG).

Evolved By Nature’s geactiveerde zijde of ‘Activated Silk’ wordt toegepast in onder andere de textiel- en huidverzorging sector en voor medische behandelingen. De financiering zal volgens het bedrijf gebruikt worden om “de commercialisering van het Activated Silk technologieplatform te versnellen, wereldmarkten te doen afstappen van de afhankelijkheid van synthetische stoffen en fossiele brandstof derivaten en de grenzen van de regeneratieve geneeskunde te verleggen.”

Afgelopen mei opende Evolved By Nature een nieuwe productiefaciliteit die zou moeten helpen de productievolumes verder op te voeren, tot negenhonderd ton Activated Silk per jaar in 2024. Momenteel wordt er nog slechts honderdvijftig ton geproduceerd op jaarlijkse basis.

Dr. Rebecca Lacouture, President, COO en mede-oprichter van Evolved by Nature deelt over de financiering: "Met deze investering kunnen we onze bibliotheek van Activated Silk™ moleculen nu beschikbaar maken voor wereldwijde ontwikkelingspartners, zodat we samen het prestatiepotentieel van - in wezen - elk oppervlak kunnen verbeteren."