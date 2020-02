‘Doorstart Didi van de baan’

Toch geen doorstart voor damesmodeketen Didi. Curator Marc le Belle meldt dit aan RTL Z. Eerder werd nog gehint op een gedeeltelijke doorstart. Nu blijkt dat alle 81 winkels volgende week dicht gaan en de ruim 500 werknemers hun baan verliezen. De merknaam blijft naar verwachting wel bestaan, meldt de curator tegen het platform. Le Belle is op dinsdagochtend vroeg nog niet bereikbaar voor commentaar.

Belangstelling voor een doorstart was er wel, maar de kwaliteit van de geïnteresseerden viel tegen aldus Le Belle tegen RTL Z. Het gros van de biedingen had als doel de voorraad tegen een lage waarde uit te verkopen. Er werd besloten dat het dan beter was om de voorraad zelf te verkopen. “ Zeker met zo’n gemotiveerd personeel en goede klantenkring als Didi. Dat levert meer op voor de boedel,” aldus de curator tegen het mediaplatform.

Tijdens de uitverkoop werden ‘buitengewone omzetten’ gehaald. RTL Z noemt miljoenen. De restvoorraad zal naar verwachting de komende week worden verkocht.

Didi vroeg begin januari surseance aan, maar al snel naar de verlening van de surseance bleek dat een faillissement niet te ontwijken was. De lopende kosten konden namelijk niet betaald worden tijdens de surseance, waardoor besloten werd toch het faillissement aan te vragen. Het merk heeft 500 werknemers in dienst, waarvan 350 fulltimers.