Doorstart voor Claire's in Frankrijk

De Handelsrechtbank van Parijs heeft vrijdag twee gedeeltelijke overnamebiedingen voor het merk Claire's in Frankrijk goedgekeurd. Het bedrijf verkeert sinds eind juli in surseance van betaling, zo lieten de advocaten van de personeelsvertegenwoordigers maandag aan AFP weten.

De advocaten gaven aan dat ongeveer 450 van de 830 medewerkers worden overgenomen door twee bedrijven. Het merendeel komt in dienst bij bijouterieketen June, die een tienjarige licentie heeft verkregen voor de exploitatie van het merk Claire's. Ongeveer dertig medewerkers worden overgenomen door de Spaanse retailer in telefoonhoesjes, La Casa de las Carcasas.

Voor de medewerkers die niet bij de overname zijn inbegrepen, is al een sociaal plan (PSE) opgestart. Voor het merendeel van hen dreigt ontslag.

June neemt ook ongeveer 140 van de circa 240 bestaande verkooppunten van Claire's over. La Casa de las Carcasas neemt drie winkels over voor de verkoop van telefoonaccessoires.

Van de winkels die niet bij de overname zijn inbegrepen, zijn enkele locaties van Claire's al definitief gesloten.

De rechtbank opende eind juli de surseanceprocedure voor Claire's Frankrijk. Het merk staat voornamelijk bekend om zijn snuisterijen, piercings en andere accessoires voor tieners.

“De eerste overnamevoorstellen begin september waren zeer mager wat betreft het behoud van banen”, vertelde Maître Eve Ouanson aan AFP. “De huidige biedingen, die de verdienste hebben de helft van de banen te redden, zijn het minste van twee kwaden.”

Het management rechtvaardigde de surseanceprocedure met een verwijzing naar een aanhoudende daling van de winkelverkoop over meerdere jaren. Deze daling werd versneld door Amerikaanse douanerechten op Chinese producten, waar Claire's veel gebruik van maakt.

Volgens de laatst gepubliceerde jaarrekening behaalde Claire's Frankrijk tussen eind 2023 en eind 2024 echter een nettowinst van 1,3 miljoen euro, en 0,8 miljoen euro in het voorgaande boekjaar.

Het merk Claire's kampt niet alleen in Frankrijk met moeilijkheden. Het moederbedrijf in de Verenigde Staten vroeg in augustus faillissement aan, voordat het werd overgenomen door een investeringsfonds.

De Spaanse dochteronderneming van Claire's werd in september eveneens insolvent verklaard.

Begin september meldden personeelsvertegenwoordigers feiten bij de rechtbank die zij omschrijven als “ernstige onregelmatigheden in het bedrijfsbeheer”. Zij beschuldigden het Amerikaanse moederbedrijf ervan “de koffers te hebben leeggehaald” via “financiële stromen” tussen de talrijke dochterondernemingen van de groep.

“Er heerst nog steeds onduidelijkheid over deze stromen”, aldus Me Khaled Meziani, die ook optreedt als advocaat voor de personeelsvertegenwoordigers, tegenover AFP.