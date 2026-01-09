Doorstart voor House of Einstein, zusterbedrijf van Claudia Sträter nieuwe eigenaar

Stylingboxbedrijf House of Einstein gaat door. Er is een doorstart gerealiseerd, zo meldt curator Stefan van Wijk in een statement.

De doorstart is mogelijk dankzij Silverbeij B.V., dat op zijn beurt onderdeel is van de Naura Group B.V. De laatsgenoemde is de eigenaar van Van Uffelen Mode en het merk Claudia Sträter, Expresso, Bulaggi, Maura Amsterdam, en Friends Jeans. Daarnaast is de Naura Group ook de Nederlandse partner voor het merk Gerry Weber, waarbij het de vestigingen van het merk exploiteert.

De curator geeft aan dat er met diverse geïnteresseerden is onderhandeld over een mogelijke doorstart. De doorstart is per 8 januari 2026 onder Silverbeij. “Dankzij de sterke synergiën biedt Silverbeij de beste mogelijkheden voor de continuïteit van House of Einstein,” aldus het statement.

House of Einstein gered door Silverbeij B.V.

Voor klanten van House of Einstein verandert er niks. Ze kunnen kledingboxen blijven bestellen zoals gewend, hun styliste blijft hetzelfde en ook de online omgeving blijft ongewijzigd. Wel zal het aanbod van kledingmerken waarschijnlijk worden uitgebreid.

“House of Einstein heeft altijd gestreefd naar persoonlijke service die bij u past. Dankzij deze doorstart kan zij dit blijven doen. Wij danken u voor uw geduld en vertrouwen en kijken ernaar uit u ook in de komende jaren te blijven bedienen met het stijladvies en de service die u van House of Einstein gewend bent.”

House of Einstein startte als personal shoppingservice voor mannen met kledingboxen. Op basis van een online intake en persoonlijk stijladvies selecteert House of Einstein kleding die aansluit bij de stijl en wensen van de klant, waarbij de klant de kleding thuis kan passen en alleen betaalt voor de kledingstukken die worden gehouden. De rest kan worden teruggestuurd en wordt niet in rekening gebracht. In 2022 werd ook damesmode toegevoegd. Oprichters Jantien Herfst en Mei Ling Tan verlieten in 2023 het bedrijf en droegen het stokje over aan Olav Westerwoudt en Lonneke Timmerman.