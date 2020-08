Doorstart voor vier winkels van Kelly Fashion

Kelly Fashion Oostland B.V. maakt een doorstart, zo blijkt uit het eerste faillissementsverslag. Vier winkels van de Noord-Hollandse modeketen zijn gered, zo bevestigt de curator telefonisch aan FashionUnited. Daarmee kan ook 19 man van de oorspronkelijke 33 aan personeel de baan behouden.

De activa van Kelly Fashion Oostland B.V. is verkocht aan Nina Dulce B.V. De winkels die niet worden voortgezet bevinden zich in Purmerend, Amsterdam-Noord en Hoorn. De curator meldt telefonisch dat de vier winkels die wel worden voortgezet waarschijnlijk met een iets andere naam verder worden gezet.

Vier winkels van Kelly Fashion gered

De modeketen voor zowel dames als heren vroeg op 16 juli zelf faillissement aan. Op dat moment had het bedrijf zeven vestigingen, zo blijkt uit het verslag. “Na een aantal jaren van verlies in een moeilijk retaillandschap, een branche en sector waar velen het zwaar hebben, heeft Kelly het zwaar gehad door hoge huren en hoge personeelslasten met niet toenemende omzetten,” aldus de verklaring vanuit Kelly Fashion Oostland B.V. die in het verslag te lezen is. “Vooral door hoge huren op diverse locaties en hoge personeelslasten zijn de omzetten niet meer toereikend genoeg voor een rendabele bedrijfsvoering.”

Na verliezen in 2019 en 2018 ontstaat er ‘een groot probleem in solvabiliteit en liquiditeit’. “Helemaal nu ook de corona periode aanbrak met de lockdown in Nederland heeft dit geleid tot een enorm omzetverlies in 2020. Door tekorten konden leveranciers en verhuurders niet meer worden betaald en betalingsverplichtingen werden uitgesteld. Uiteindelijk liep de schuldenlast dermate op dat het ‘niet meer overbrugbaar’ was. Kelly Fashion zag geen mogelijkheid de achterstanden op een normale manier in te lopen en vroeg vervolgens het faillissement aan.