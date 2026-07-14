Douanerechten: Amerikaanse regering betaalt ruim 81 miljard dollar terug

Na de baanbrekende uitspraak van het Hooggerechtshof betaalt de Amerikaanse regering onder president Donald Trump miljarden aan douanerechten terug. Gegevens van het ministerie van Financiën tonen een totale terugbetaling van circa 81,3 miljard Amerikaanse dollar (ongeveer 72,9 miljard euro) van oktober 2025 tot eind juni. In dezelfde periode vorig jaar was dat bedrag nog ongeveer 5,3 miljard dollar.

Volgens het budgetbureau van het Amerikaanse Congres (CBO) is alleen al in mei en juni circa 70 miljard dollar terugbetaald. Dit volgt op de uitspraak van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten medio februari, waarin douanerechten op basis van een noodwet onrechtmatig werden verklaard. Het Hooggerechtshof oordeelde dat de Amerikaanse president Trump zijn bevoegdheden overschreed met het opleggen van omvangrijke douanerechten tegen tientallen handelspartners.

Tegelijkertijd verhoogt de Amerikaanse regering haar inkomsten uit douanerechten in het lopende boekjaar aanzienlijk. In de eerste negen maanden (oktober tot juni) zijn de netto-inkomsten uit douanerechten circa 163 miljard Amerikaanse dollar. Dat is 55 miljard dollar meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit komt neer op een stijging van ongeveer 51 procent.