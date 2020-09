Douwe Bob mede-eigenaar van Amsterdenim

Zanger Douwe Bob is mede-eigenaar van Amsterdenim geworden. Dit bevestigt eigenaar Ewout Key Rameijer telefonisch tegen FashionUnited. Douwe Bob post zelf ook op zijn eigen Instagram-account over het heugelijke nieuws.

Amsterdenim kan niet weggeven voor hoeveel procent de zanger nu eigenaar is geworden van het denimmerk. “Daar zijn strikte afspraken over gemaakt,” aldus Rameijer telefonisch. “De stap is geïnspireerd door de samenwerking van Pharrell Williams en G-Star.” Douwe Bob verscheen al langer als het gezicht van Amsterdenim en met het mede-eigenaarschap wordt deze samenwerking nog verder bevestigd.

“Het merk en Douwe hebben veel met elkaar gemeen. Douwe is rebels en heeft ook die band met Amsterdam. Ook heeft hij mooie blauwe ogen, de kleur van denim, en dat is als denimmerk ook weer mooi meegenomen.” Eerder vernoemde Amsterdenim al een shirt naar de zanger maar in de zomer van 2021 zal er een gehele collectie verschijnen die in samenwerking met Douwe Bob is gemaakt. “Hier zijn de tatoeages die Douwe heeft in verwerkt als opdruk of print.” Denk bijvoorbeeld aan een hawaï shirt met een print van tatoeages.

De eerste samenwerking met Douwe Bob kwam in 2018 toen Amsterdenim de merchandise voor de tour van de zanger ging ontwerpen. Op dat moment droeg de zanger al twee jaar kleding van het merk op het podium, zo vertelde Rameijer destijds al telefonisch aan FashionUnited. Toen werd door het bedrijf ook al gehint op een nauwe samenwerking in de toekomst.

Amsterdenim werd in 2014 opgericht en brengt tegenwoordig een collectie van jeans maar ook T-shirts, jassen en truien.