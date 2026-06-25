DPP-paraat: Hoe merken en leveranciers kunnen beginnen

Het Digitale Productpaspoort (DPP) is onderdeel van de Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) van de EU. Het creëert een gestandaardiseerd systeem voor het delen van uitgebreide productgegevens. Dit omvat informatie over duurzaamheid, recycleerbaarheid, gerecycled materiaal en de ecologische voetafdruk.

“Het is een van de meest transformerende veranderingen op het gebied van regelgeving en bedrijfsvoering waarmee de mode-industrie in decennia is geconfronteerd,” stellen de wereldwijde trendvoorspeller Future Snoops (voorheen Fashion Snoops) en het Software as a Service (SaaS) platform GreenStitch in hun gezamenlijke rapport ‘Digital Product Passports: Designing for Future Regulation, Now’.

“Hoewel veel organisaties DPP's nog steeds primair zien als een compliance- of IT-initiatief, is de realiteit veel breder. DPP's zullen de manier waarop producten worden ontworpen, ingekocht, geproduceerd, op de markt gebracht, verkocht, gerepareerd, doorverkocht en gewaardeerd fundamenteel veranderen gedurende hun hele levenscyclus,” benadrukken zij.

De tijd tot de implementatie dringt

Aangezien textielproducten die op de EU-markt worden gebracht pas vanaf midden tot eind 2029 gestandaardiseerde digitale productgegevens gekoppeld aan fysieke producten vereisen, hebben veel merken de indruk dat ze nog tijd hebben. Dit is een misvatting. “Dit is niet langer iets voor de toekomst; actie is nu vereist. Merken moeten ervan uitgaan dat DPP-gereedheid robuuste productgegevens, een beter ontwerp, betrokkenheid van toeleveranciers en een efficiënte digitale infrastructuur vereist. Deze infrastructuur moet traceerbaarheid, producttransparantie en levenscyclusinformatie op grote schaal ondersteunen. In de meeste gevallen duurt het 18 tot 24 maanden om dit op grote schaal op te zetten.”

“De merken die zullen winnen, zijn degenen die vanaf dag één bouwen aan zowel compliance als commerciële waarde.” Future Snoops, GreenStitch

Bovendien treedt de anti-greenwashingverordening van de EU (Empowering Consumers for the Green Transition, ECGT) in september 2026 in werking. Deze verordening vereist dat merken op productniveau geloofwaardige, gestructureerde, traceerbare en verdedigbare gegevens verstrekken. “Bedrijven die wachten tot de Gedelegeerde Handeling van 2028 riskeren de compliance-periode in te gaan met gefragmenteerde gegevens, losgekoppelde systemen, inefficiënte operaties en aanzienlijke compliancerisico's,” waarschuwen Future Snoops en GreenStitch.

Drie strategische richtingen

Groei, ontwerpbeslissingen en digitalisering zijn de strategische perspectieven waarop nu actie moet worden ondernomen. DPP's kunnen de digitale productinfrastructuur creëren die nodig is voor doorverkoop, reparatie, authenticatie, klantbetrokkenheid, garantiediensten, slimmere productontwikkeling en sterkere duurzaamheidsclaims. Dit zorgt voor groei, efficiëntie en een concurrentievoordeel. “De merken die zullen winnen, zijn degenen die vanaf dag één bouwen aan zowel compliance als commerciële waarde,” voorspellen de organisaties.

DPP's bieden productinformatie binnen handbereik. Beeld: GS1

Enkele van de meest kritische succesfactoren voor het DPP zijn ontwerpbeslissingen. Deze bepalen materiaalkeuzes, vezelmengsels, fournituren, chemische behandelingen, constructiemethoden en repareerbaarheid. Zo wordt tot 80 procent van de toekomstige compliance, circulariteit en commerciële waarde van een product bepaald in de ontwerpfase.

Tot slot bepaalt het digitaliseringsvermogen van een bedrijf hoe snel het kan opschalen. DPP's zullen een enorme datacomplexiteit creëren in de hele waardeketen van de mode, waardoor handmatig beheer onmogelijk wordt. “Succes zal afhangen van softwareplatforms, systeemintegratie, automatisering en AI om honderden datapunten op productniveau te beheren en op te schalen. Dit betreft materialen, chemicaliën, leveranciers, productie, logistiek en end-of-life-trajecten,” waarschuwen de auteurs van het rapport.

Hoe kunnen merken beginnen?

Future Snoops en GreenStitch bevelen een vijfvoudige aanpak aan voor DPP-gereedheid. Ten eerste is er een cross-functioneel DPP-transformatieteam nodig met leden uit design, sourcing, duurzaamheid, IT, juridische zaken, financiën, operations en marketing. Het team moet een gereedheidsanalyse uitvoeren en alle actieve duurzaamheidsmarketingclaims controleren voorafgaand aan de handhaving van de ECGT-richtlijn in september. Ongefundeerde claims moeten worden verwijderd.

Ten tweede moeten merken het DPP-ontwerp benaderen met bedrijfswaarde in gedachten, niet alleen compliance. “Bouw vanaf het begin DPP-gebruiksscenario's voor doorverkoop, reparatie, authenticatie, nazorg en consumentenbetrokkenheid. Integreer DPP-datavereisten in de ontwikkeling van nieuwe producten vanaf de ontwerpfase en voeg scoretools toe aan de goedkeuringsprocessen voor materialen en producten,” adviseert het rapport.

Ten derde moet de onboarding van Tier 1-, 2- en 3-leveranciers onmiddellijk beginnen. Dit omvat een vroege beoordeling van de datagereedheid van leveranciers, aangezien traceerbaarheid en dataverzameling in de toeleveringsketen een van de meest tijdrovende elementen van de implementatie zullen zijn. “Stoffenweverijen, ververijen en materiaalleveranciers zullen waarschijnlijk een groot dataknelpunt vormen,” waarschuwt het rapport.

De vierde stap is het opbouwen van de digitale ruggengraat. Dit omvat een herziening van bestaande systemen zoals product lifecycle management (PLM), enterprise resource planning (ERP), levenscyclusanalyse (LCA) en traceerbaarheid. Hiermee moeten eventuele hiaten in interoperabiliteit, datakwaliteit en schaalbaarheid worden geïdentificeerd. “Geef prioriteit aan digitalisering, systeemintegratie, automatisering en AI-gestuurde workflows om data efficiënt te beheren,” adviseren Future Snoops en GreenStitch.

De laatste stap is de pilotfase, die ook een kans is om te leren en uiteindelijk op te schalen. Future Snoops en GreenStitch raden aan om in 2026 en 2027 drie tot vijf productpilots te lanceren. Hiermee kunnen datastromen, technologie-integratie, gereedheid van leveranciers en consumentenbetrokkenheid worden getest. Een roadmap die governance, systemen, procesveranderingen, AI-ondersteuning en gereedheidsmijlpalen omvat, zal helpen. Het is ook belangrijk om de evoluerende technische DPP-normen te monitoren om de implementatieplannen te verfijnen zodra de vereisten zijn bevestigd.

Welke gegevens zijn vereist?

Hoewel de details voor de DPP-datavelden nog worden uitgewerkt, zijn er al kernprestatie-indicatoren of zogenaamde ontwerpopties (DO's) naar voren gekomen. De robuustheidsscore (DO1) beoordeelt de fysieke robuustheid van een kledingstuk na het wassen. De recycleerbaarheidsscore (DO2) kijkt naar de samenstelling en constructie van de mix, beide op een schaal van 1 tot 10. DO3, gerecycled materiaal, bepaalt het massapercentage gerecyclede vezels en maakt onderscheid tussen open-loop- en closed-loop-bronnen. DO4 kijkt naar de koolstof-/milieuvoetafdruk van de productie (Tier 1-3), waarschijnlijk inclusief broeikasgasemissies/koolstof, energie, water en watervervuiling. Tier 4 wordt waarschijnlijk uitgesloten van fase 1.

Andere gebieden zijn zorgwekkende stoffen (SoC) zoals gevaarlijke chemicaliën en het risico op microvezels. Dit laatste begint met een kwalitatieve classificatie en kan later overgaan naar kwantitatieve meetmethoden voor het loslaten van vezels. Ook traceerbaarheid in de toeleveringsketen is een aandachtspunt, met verplichte identificatie van Tier 1-faciliteiten en een focus op Tier 2. Verder zijn er richtlijnen voor vezelsamenstelling en onderhoud, gebruik en einde levensduur. Contactgegevens en instructies voor reparatiediensten zijn in deze fase vrijwillig.

De geavanceerde fase, met een bredere reikwijdte voor milieu- en sociale gegevens, start in 2033. Deze fase vereist een primaire, productspecifieke LCA en volledige Tier 2-traceerbaarheid. Naar verwachting worden dan ook sociale en due diligence-velden opgenomen, evenals een kwantitatieve meting van het loslaten van microvezels. De volledige circulaire fase begint vanaf 2036 en zal operationeel zijn in de hele EU. Dit omvat real-time levenscyclus-tracking, grensoverschrijdende gegevensuitwisseling en secundaire datamarkten.

“Een digitaal productpaspoort is niet zomaar een compliance-vinkje; het is de infrastructuur voor vertrouwen. Wanneer een merk op SKU-niveau precies kan laten zien waar een vezel vandaan komt, wat de CO2-voetafdruk is en hoe het aan het einde van de levensduur moet worden behandeld, wordt dat product leesbaar voor elke stakeholder in de waardeketen. De merken die vandaag beginnen met het bouwen van deze datafundering, zullen al een voorsprong hebben wanneer het DPP binnen de komende twee tot drie jaar een wet wordt,” vat Narendra Makwana, CEO van GreenStitch, samen.

Hoe zullen consumenten reageren?

Huidig onderzoek, bijvoorbeeld van Certilogo, toont aan dat bijna de helft (49 procent) van de consumenten zeer of enigszins bekend is met DPP's, meer dan eerder gedacht. Transparantie is het meest gewaardeerde voordeel. Bijna driekwart van de consumenten (71 procent) gelooft dat DPP's hun vertrouwen in merken zullen vergroten. “Dit vertrouwen komt voort uit data, niet uit claims, aangezien consumenten genoeg hebben van groene termen en verstrekkende doelen die weinig opleveren,” stelt het rapport.

Meer consumenten zijn bekend met het DPP en het scannen van QR-codes dan eerder gedacht. Beeld: Certilogo

Volgens onderzoek van Authentique zoekt een meerderheid (90 procent) van de consumenten vooral naar materiaal en samenstelling, gedreven door zowel gezondheids- als milieuoverwegingen. Dit wordt gevolgd door een certificaat van echtheid (87 procent) van merken, met het oog op zorgen over namaak, vooral bij luxeproducten. Instructies voor nazorg en reparatie staan op de derde plaats en worden waarschijnlijk gebruikt door consumenten die de levensduur van hun dierbare bezittingen willen verlengen.

Doorverkoop is volgens het rapport misschien wel ‘het meest interessante element van DPP's voor consumenten’, aangezien 82 procent van de consumenten via DPP's toegang wil tot productdetails en originele afbeeldingen. Dit komt overeen met gegevens van Vogue Business, waaruit blijkt dat meer dan de helft (56 procent) van de consumenten eerder tweedehands artikelen zou kopen als er een DPP beschikbaar is. Garantie, duurzaamheidsgegevens en beloningen zijn ook informatie waar consumenten waarschijnlijk naar op zoek zullen zijn.

Wat technische aspecten betreft, zijn consumenten gewend om QR-codes te scannen, niet alleen voor modeartikelen. Volgens onderzoek van QRCodeChimp, een platform voor het beheer en de marketing van QR-codes, scant bijna de helft (44,6 procent) van de wereldwijde internetgebruikers minstens één QR-code per maand. Bijna twee derde (64 procent) van de shoppers heeft in de winkel een QR-code van een product gescand. Hiervoor zijn echter een smartphone, internettoegang en digitale geletterdheid nodig om door QR-interfaces te navigeren en gegevens te interpreteren. “Ouderen, consumenten met een lager inkomen en mensen in digitaal achtergestelde regio's missen een of meer van deze vereisten. Deze gemeenschappen worden vaak het zwaarst getroffen door fast fashion,” waarschuwt het rapport.

Wie heeft het DPP met succes geïmplementeerd?

Merkcasestudy: Nobody’s Child

Het Londense damesmodemerk Nobody's Child is in 2015 gestart met als doel de impact via ontwerp te verbeteren. Meer dan de helft (51,4 procent) van alle kledingstukken is ontworpen met monomateriaal stoffen en alle stijlen zijn ontworpen om steeds opnieuw gedragen te worden. De samenwerking van het merk met het Reskinned-platform vergemakkelijkt recycling en doorverkoop.

De DPP-pilot begon in 2023 met aanvankelijk 25 producten. Momenteel is het DPP geïmplementeerd op meer dan 1.500 stock keeping units (SKU's). De volledige implementatie voor de hele collectie staat gepland voor herfst/winter 2025. Het B Corp-gecertificeerde merk werkt momenteel aan Tier 4-traceerbaarheid voor alle collecties en zoekt tegelijkertijd naar manieren om DPP-inzichten te gebruiken die verder gaan dan alleen compliance.

Nobody’s Child x Reskinned Beeld: Nobody’s Child

“De weg hiernaartoe was niet altijd eenvoudig... [maar] onze aanpak blijft dezelfde als onze overkoepelende duurzaamheidsstrategie: vooruitgang boven perfectie,” aldus Philippa Grogan, hoofd duurzaamheid.

Een van de belangrijkste lessen van het merk is dat goede data en een sterke, geharmoniseerde data-architectuur een solide basis vormen. Daarnaast is het ondersteunen van leveranciers tijdens de transitie essentieel voor succes. Andere succesfactoren zijn een cross-functionele DPP-taskforce, vroege adoptie en opschaling na de pilotfase.

Leverancierscasestudy: Sutlej Textiles & Industries Ltd.

Als een van India's grootste geïntegreerde textielfabrikanten produceert Sutlej Textiles & Industries Ltd. een breed scala aan gesponnen garens en stoffen voor wereldwijde merken in het UK, Europa en daarbuiten. Het bedrijf zette zich in voor duurzaamheid, maar miste verifieerbare productgegevens om dit te bewijzen. Daarom besloot het om het DPP te implementeren voor 75 garen- en stofproducten via een hybride aanpak. GreenStitch faciliteerde de LCA-methodologie, de creatie van het DPP en het volgen van de regelgeving, terwijl de eigen systemen van Sutlej de ruggengraat vormden voor de productiegegevens. Het duurde slechts één maand van de start tot de DPP-dekking voor 75 producten. Voor de toekomst is Sutlej van plan om uit te breiden van gate-to-gate naar cradle-to-gate LCA, de dekking van productcategorieën te verbreden en de traceerbaarheid van leveranciers te verdiepen.

“Een Digitaal Productpaspoort is geen compliancedocument, maar een commercieel argument. Wanneer milieugegevens naast prijs en levertijd staan, is duurzaamheid geen kostenpost meer, maar wordt het je concurrentievoordeel,” stelt Ashish Kumar, CEO van Sutlej, in het rapport.

Een belangrijke aanbeveling voor iedereen die begint, is om eerst de data op orde te brengen voordat er paspoorten worden gebouwd. Het DPP is namelijk slechts zo betrouwbaar als de onderliggende data-infrastructuur. Een andere les is om het DPP te zien als een analytische motor die operationeel inzicht biedt, niet alleen transparantie. Zoals ook aan de kant van het merk te zien is, is eigenaarschap over afdelingen en functies heen cruciaal. Daarnaast is sectorspecifieke expertise van belang, aangezien generieke ESG-platforms het procesbegrip van textielspecialisten niet kunnen evenaren. Tot slot is terughoudendheid met data een vertrouwensprobleem, geen capaciteitsprobleem. Gefaseerde onboarding en duidelijke data-gebruiksovereenkomsten kunnen de betrokkenheid van leveranciers vergroten.