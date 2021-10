‘Dr. Green’: Utexbel introduceert ziekenhuiskleding op basis van gerecycled textiel

In ziekenhuizen gaan er nogal wat kledingstukken doorheen. Deze moeten regelmatig worden gewassen, waardoor de kwaliteit van de stoffen relatief snel afneemt en de kleding onbruikbaar wordt. De Belgische textielproducent Utexbel introduceert onder de noemer ‘Dr. Green’ hernieuwbare ziekenhuiskleding, zo meldt het in een persbericht. Gebruikte ziekenhuiskleding wordt afgebroken tot vezels, die daarna worden benut als basisgrondstof voor nieuwe kleding. Utexbel is naar eigen zeggen ‘de eerste Europese speler die dit proces op industriële schaal uitrolt’.

Ziekenhuiskleding bestaat gemiddeld voor 65 procent uit polyester en 35 procent uit katoen. Tijdens het recyclingproces worden de kledingstukken uiteengerafeld tot vezels van ongeveer 2,5 centimeter lang. Dit zijn vooral polyestervezels, want het katoen verdwijnt tijdens het procédé grotendeels uit de stof, aldus Utexbel. Van de vezels wordt nieuw garen gesponnen, waarbij biologisch katoen en gerecycled polyester aan de vezels worden toegevoegd. Van dit materiaal kunnen vervolgens weer kledingstukken worden geproduceerd. De productie wordt zo veel mogelijk lokaal gehouden.

Voor de totstandkoming van dit product werkt Utexbel samen met Delorge, dat verantwoordelijk is voor het uitrafelen van het textiel, textielbewerker Arcor, reyclingspecialist Terre en werk- en bedrijfskledingexpert Van Moer. “Bij aanbestedingen voor ziekenhuiskledij wordt steeds specifieker naar de oorsprong van de stof gevraagd. Meer en meer Europese ziekenhuizen willen weten of het productieproces en de sourcing duurzaam is,” aldus Arie Raijmakers van Van Moer in het persbericht.

Tijdens het maken van ‘Dr. Green’-ziekenhuiskleding wordt gemiddeld 32 procent minder Co2 uitgestoten, ook dankzij minder lange transportlijnen. Daarnaast wordt er 84 procent minder water en 42 procent minder energie verbruikt, zo berekende Utexbel. Het productieproces is gecertificeerd met het Oekotex Step-label.

Utexbel stelt zich ten doel om tegen 2025 duizend ton materiaal om te vormen tot twee miljoen meter stof. Daarvan kunnen bijna een miljoen kledingstukken worden gemaakt.