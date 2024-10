Dr Martens-eigenaar koopt belang in K-Way

Een investeringsfonds van Permira heeft een minderheidsbelang gekocht in K-Way, zo is te lezen in een persbericht. Het gaat hier om Permira Growth Opportunities II. Deze partij neemt een aandeel goed voor 40 procent van K-Way over van BasicNet SpA.

De deal moet verdere groei voor K-Way mogelijk maken. Er zal gefocust worden op internationale groei, het openen van nieuwe winkels, het versterken van merkleiderschap in Frankrijk en Italië en het uitbreiden van het productassortiment, aldus het persbericht.

K-Way staat bekend om de outdoorproucten zoals windbreakers en sportswear. De ontwerpen worden gezien als tijdloos en universeel.

"We verwelkomen het Permira-team terwijl we beginnen aan de volgende fase van K-Way's opwindende groeitraject”, aldus Alessandro en Lorenzo Boglione, CEO’s van K-Way. “In de afgelopen jaren hebben we aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het uitbreiden van het merk en het verbeteren van het productaanbod. Permira's partnerschap zal K-Way voorzien van de nodige middelen, expertise en het wereldwijde netwerk om de uitbreidingsplannen te versnellen en haar positie als toonaangevende speler in de markt van bovenkleding van topklasse te verstevigen. We kijken ernaar uit om nauw samen te werken met Permira om nieuwe kansen te benutten en duurzame groei voor het merk te stimuleren, met behoud van het erfgoed en de erfenis.”

K-Way opende recent nog een nieuwe winkel in Knokke.