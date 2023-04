Dr. Martens gebruikt vanaf 2024 gerecycled leer

Schoenenmerk Dr. Martens produceert vanaf 2024 een aantal van zijn modellen van gerecycled leer. Deze aankondiging volgt op de belofte van het bedrijf om de komende jaren zijn impact op het milieu te verminderen.

Het Engelse schoenenmerk zal zijn nieuwe producten ontwerpen met behulp van Gen Phoenix, een bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van gerecycled leer. In maart investeerden Dr. Martens en andere bedrijven bijna 18 miljoen dollar (ruim 16 miljoen euro) in Gen Phoenix, ook bekend onder de naam ELeather. Dankzij deze investering kon het bedrijf zijn activiteiten voortzetten en nieuwe processen voor de recycling van dierlijk leer ontwikkelen.

Volgens een schatting kan Dr. Martens begin volgend jaar gerecycled leer gebruiken. Daarvoor wil het bedrijf samenwerken met Gen Phoenix, dat gerecycled leer produceert vanuit zijn productiefaciliteiten in Peterborough, het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf verwerkt producten op basis van leer en afval uit de transportsector. Er zijn al bijna vier miljoen stoelhoezen ingezameld, waardoor bijna achtduizend ton leerafval niet op stortplaatsen terecht is gekomen.

“Dit is een spannend partnerschap dat deel uitmaakt van onze wereldwijde strategie gericht op de duurzaamheid van onze producten, onze impact op de planeet en de manier waarop we onze medewerkers behandelen”, zei Kenny Wilson, managing director bij Dr. Martens, in een verklaring tegen FashionUnited. “Een belangrijk element van deze strategie is het integreren van meer duurzame en traceerbare materialen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit, stijl, comfort of duurzaamheid.”

De samenwerking met Gen Phoenix is bedoeld om het beursgenoteerde schoenenbedrijf in staat te stellen nieuwe materialen te introduceren in bepaalde segmenten. Dit moet helpen om schoenen van duurzamere materialen te produceren en tegen 2040 een neutrale koolstofvoetafdruk te bereiken.