Dr. Martens keert terug naar winstgroei in boekjaar 26

Het Britse schoenen- en accessoiremerk Dr. Martens meldt ‘goede vooruitgang’ bij de overstap van een kanaalgericht naar een consumentgericht bedrijfsmodel. Het bedrijf keert terug naar winstgroei voor het boekjaar dat eindigt op 29 maart 2026, met een stijging van de winst voor belastingen (PBT) van 61 procent.

In boekjaar 26 bedroeg de groepsomzet 764,9 miljoen pond (882,4 miljoen euro). Dit is een daling van 2,9 procent op gerapporteerde basis, of 1,4 procent bij constante wisselkoersen (CCY). Volgens Dr. Martens is dit een gevolg van de strategie om prioriteit te geven aan ‘kwaliteit van de omzet en winstgevendheid’ door de uitverkoopactiviteiten in de direct-to-consumer (DTC) en off-price groothandelskanalen te verminderen.

De aangepaste EBIT steeg met 30,6 procent op gerapporteerde basis tot 79,3 miljoen pond, terwijl de aangepaste PBT met 61,3 procent toenam tot 55 miljoen pond.

In een uitsplitsing per regio rapporteerde Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA), inclusief het Verenigd Koninkrijk, een omzet van 377,5 miljoen pond. Dit is een daling van 1,7 procent of 3,7 procent CCY. Noord- en Zuid-Amerika behaalden 278,4 miljoen pond en de regio Azië-Pacific (APAC) rapporteerde een omzet van 109 miljoen pond.

Uit het rapport blijkt dat Noord- en Zuid-Amerika de best presterende regio van het bedrijf was gedurende het jaar. De DTC-omzet tegen de volle prijs steeg met veertien procent en de full-price mix nam met negen punten toe. De groothandel groeide met 1,2 procent CCY, ondanks de tegenwind van een grote off-price groothandelsovereenkomst in boekjaar 25. De geplande vermindering van de uitverkoop om te focussen op de volle prijs resulteerde in een omzetstijging van 1,1 procent CCY.

De EMEA-markten rapporteerden een ‘goede groothandelsgroei’ van 7,6 procent CCY. Dit weerspiegelt sterke partnerrelaties en gezonde orderboeken. De DTC-prestaties werden echter beïnvloed door een grotere deelname van consumenten aan uitverkoopactiviteiten. Dit resulteerde in een daling van vier punten in de full-price DTC-mix, waarbij de omzet in dat kanaal met dertien procent daalde.

Het Britse erfgoedmerk stelt dat het vergroten van de full-price mix in de grootste EMEA-markten een prioriteit is voor boekjaar 27. Dit zijn het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje.

De omzet in APAC bleef grotendeels gelijk, met een daling van 0,3 procent CCY. Dit was te wijten aan geplande verminderingen in uitverkoopactiviteiten, zowel via e-commerce als bij geselecteerde groothandelspartners. Dr. Martens benadrukte echter een ‘sterke’ retailprestatie tegen de volle prijs in Zuid-Korea.

Het bedrijf voegt toe dat boekjaar 26 in het teken stond van de overstap naar een consumentgericht model, na de stabilisatie van het bedrijf in boekjaar 25. Dit omvatte het verminderen van uitverkoopactiviteiten in zowel DTC- als groothandelsactiviteiten, het herstructureren van het leiderschapsteam en het vereenvoudigen van het bedrijfsmodel om de verantwoordelijkheid te vergroten.

Een andere doelstelling was het versterken van de premium productpositionering. Dit omvatte de groei van de productfamilies Lowell, Buzz en Zebzag, die nu negen procent van de verkochte paren uitmaken, een verdrievoudiging van de bijdrage in boekjaar 25.

De totale schoenenomzet steeg met negentien procent, ondersteund door stijlen zoals de Lowell en Buzz silhouetten, naast de kenmerkende producten: de 1461 Shoe, Adrian Tassel Loafer en Mary Jane. Een uitsplitsing van het productassortiment toont aan dat laarzen met 52 procent nog steeds de populairste stijlen zijn, gevolgd door schoenen met 31 procent, sandalen met elf procent, en tassen en andere artikelen met zes procent. In het boekjaar 26 verkocht het merk meer dan 10,2 miljoen paar schoenen.

Ije Nwokorie, chief executive officer bij Dr. Martens, zei in een verklaring: “In boekjaar 26 waren schoenen de uitblinker, met een stijging van negentien procent. Onze focus op uitvoering loont: we verbeteren de kwaliteit van de inkomsten en versterken tegelijkertijd de marges, de kasstroom, de balans en de algehele veerkracht van het model.”

Vooruitkijkend naar boekjaar 27, stelt Dr. Martens dat er ‘meer werk aan de winkel is’ bij de omschakeling van het bedrijf, aangezien het de ‘schaalfase’ van zijn strategie ingaat. Dit omvat het verhogen van de merkinvesteringen en het leveren van een verbeterde retailstrategie. Het bedrijf stapt af van een transactioneel ‘one-size-fits-all’-model naar een gelaagd winkelbestand dat retail herpositioneert als een groeimotor, met investeringen in winkels met een hoog potentieel.

Nwokorie voegde toe: “Er is nog werk aan de winkel bij de omschakeling van het bedrijf; in boekjaar 27 gaan we echter ook de schaalfase van onze strategie in. De vraag naar het merk Dr. Martens blijft groeien. Meer samenwerkingspartners benaderen ons, de ondersteuning van groothandelspartners neemt toe, consumenten reageren sterk op nieuwe productfamilies en de markt reageert enthousiast op onze eerste ‘beacon store’ aan Brewer Street in Londen.”

“In boekjaar 27 zullen we extra investeren in het merk en gerichte winkelupgrades doorvoeren. Daarnaast blijven we bouwen aan sterke relaties met groothandelspartners om de vraag op grote schaal te ondersteunen. Met het vernieuwde bedrijfsmodel, de belangrijkste capaciteiten op orde en een goed zicht op onze groothandelsorderboeken, is ons bedrijf nu goed gepositioneerd om zowel onze doelstellingen voor boekjaar 27 als onze middellangetermijndoelen te realiseren.”