Dr. Martens lijdt onder problemen distributiecentrum, maar houdt omzetgroei vast

Dr. Martens plc behaalde tijdens boekjaar 2023, dat afliep op 31 maart 2023, een omzetplus van tien procent. Dat blijkt uit het voorlopige jaarverslag van het bedrijf. De omzet kwam hiermee voor het eerst uit op 1 miljard pond (1,16 miljard euro). Gecorrigeerd voor inflatie steeg de omzet met vier procent.

De EBITDA kromp met zeven procent naar 245 miljoen pond (285 miljoen euro). De krimp heeft - naast investeringen in nieuwe winkels, marketing en werknemers - mede te maken met vijftien miljoen aan kosten wegens problemen in een nieuw distributiecentrum in Los Angeles. Hoewel Dr. Martens nieuwe distributiecentra in Nederland en het Verenigd Koninkrijk met succes opende, ondervond het nieuwe centrum in Los Angeles een aantal fouten die leidde tot gemiste groothandelszendingen en opgelopen kosten.

Herstel in Amerika nodig nadat distributiecentrum de omzet beperkt

De moeilijkheden in het distributiecentrum oefenden ook invloed uit op de omzet in Noord-Amerika. Deze daalde met twaalf procent (hoewel met slechts één procent gecorrigeerd voor inflatie). Dr. Martins CEO Kenny Wilson deelt hierover in het rapport: “We hebben grondig onderzocht waarom deze problemen zich hebben voorgedaan en zijn begonnen de daaruit getrokken lessen in het bedrijf te integreren. We herstellen de problemen in Amerika, met inbegrip van een aanzienlijke versterking van het team daar. Amerika weer een goede groei teruggeven is onze belangrijkste operationele prioriteit.”

In het EMEA gebied, bestaande uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, steeg de omzet met elf procent naar 443 miljoen pond (516 miljoen euro). Zowel direct-to-consumer als groothandel groeiden hier, respectievelijk met twintig en drie procent. De e-commerce was in dit gebied goed voor een omzetplus van zeven procent.

In de Aziatisch-Pacifische regio steeg de omzet met twee procent naar 129,1 miljoen pond (150,4 miljoen euro). Gecorrigeerd voor inflatie vond er hier juist een daling plaats, namelijk van twee procent.

In boekjaar 2023 maakte direct-to-consumer inkomsten meer dan de helft van de omzet van Dr. Martens uit. De omzet groeide hier met zestien procent. Binnen het groothandelsegment steeg de omzet met vier procent. De omzet vanuit e-commerce nam met zes procent toe.

Voor boekjaar 2024 handhaaft Dr. Martens hun oorspronkelijke verwachting van een gemiddelde tot hoge eencijferige groei bij constante valuta.