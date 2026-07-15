Dr. Martens meldt stabiele prestaties en ongewijzigde FY27-vooruitzichten

Voorafgaand aan de jaarlijkse algemene vergadering (AGV), vandaag om 9.30 uur Britse tijd in Londen, publiceert het Britse schoenmerk Dr. Martens plc een handelsupdate. Daarin bevestigt het bedrijf dat de operationele prestaties sinds het begin van het lopende boekjaar in lijn zijn met de verwachtingen van het management.

De groep laat zijn prognoses en marktvooruitzichten voor het boekjaar 2027 (FY27) dan ook volledig ongewijzigd.

Het management bevestigt op koers te liggen voor de strategische doelstellingen van FY27. Dit omvat het versterken van de omzet tegen volledige prijs in het Verenigd Koninkrijk en de regio Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, naast de lancering van nieuwe retailconcepten in belangrijke steden wereldwijd.

Naast deze geografische en retailambities bereidt het merk zich voor op de introductie van een innovatieve nieuwe sandaalcollectie. Daarnaast wil het bedrijf verdere organisatorische voordelen realiseren uit zijn bedrijfsmodel en technologische infrastructuur.

Wat de regionale prestaties betreft: de grootste markt, de Verenigde Staten, blijft groei laten zien. De groothandelsactiviteiten in de Verenigde Staten worden door het bedrijf als bijzonder bemoedigend omschreven. In Azië presteren de grootste markten, Japan en Zuid-Korea, beide goed. De Europese markten presteren momenteel in lijn met de bedrijfsverwachtingen, ondanks wat het bedrijf omschrijft als een uitdagend consumentenklimaat.

Dr. Martens is actief in meer dan 60 landen en heeft wereldwijd ongeveer 3.600 medewerkers in dienst. Het bedrijf eert zijn binnenlandse productie-erfgoed via de 'Made in England'-schoenenlijn, die wordt vervaardigd in de oorspronkelijke fabriek in Northamptonshire. De wereldwijde consumentenvraag wordt ingevuld via meerdere productiefaciliteiten in Azië.

Het merk distribueert zijn collecties via direct-to-consumer-kanalen (D2C), waaronder zowel fysieke winkels als e-commerceplatforms, en via groothandelsnetwerken. Het productaanbod loopt uiteen van iconische silhouetten zoals de '1460 boot' en de 'Adrian loafer' tot moderne schoenenlijnen, een kindercollectie en kleine lederwaren.