Dr. Martens meldt verbeterde winstgevendheid in eerste halfjaar dankzij nieuwe strategie

Dr. Martens plc rapporteert over het eerste halfjaar van het huidige boekjaar. Het bedrijf toont vroege vooruitgang onder de nieuwe consumentgerichte groeistrategie en een duidelijke verbetering van de winstgevendheid, ondanks nagenoeg vlakke omzetten.

De groepsomzet daalt met 0,8 procent naar 322 miljoen pond. Dit volgt op een bewuste vermindering van uitverkoopactiviteiten ter verbetering van de verkoopkwaliteit. De omzet uit full-price direct-to-consumer (DTC) stijgt met zes procent, ondersteund door een verbetering van vijf procentpunt in de full-price mix.

Volgens topman Ije Nwokorie ziet het bedrijf ‘groene scheuten’ in alle vier de groeipijlers: consument, product, markten en organisatie. Het eerste halfjaar toont een stijging van 33 procent in schoenvolumes en een sterke vraag naar nieuwere stijlen zoals de Zebzag Laceless-laars. Daarnaast biedt de lancering van de volledig waterdichte 1460 Rain-laars toegang tot een nieuwe schoenencategorie.

Dr. Martens boekt verbeterde resultaten in eerste halfjaar

De brutomarge verbetert met 130 basispunten naar 65,3 procent. Dit weerspiegelt de hogere full-price mix en gedisciplineerde kostenbeheersing, wat de gestegen Amerikaanse tariefkosten ruimschoots compenseert.

De aangepaste ebit verbetert naar 3,1 miljoen pond, tegenover een verlies van 3 miljoen pond een jaar eerder. Het aangepaste verlies voor belastingen neemt aanzienlijk af tot 9,4 miljoen pond, komende van 16,6 miljoen pond. Het gerapporteerde verlies voor belastingen verbetert eveneens sterk tot 11 miljoen pond, vergeleken met 28,7 miljoen pond in dezelfde periode vorig jaar.

Regionaal gezien presteert Amerika het sterkst, met een omzetstijging van 6,3 procent bij constante wisselkoersen en groei in zowel DTC als groothandel. De omzet in EMEA daalt met 3,2 procent bij constante wisselkoersen door een sterk promotioneel retailklimaat. APAC noteert een stijging van 1,5 procent bij constante wisselkoersen, met aanhoudende kracht in Zuid-Korea en verbeterde retailprestaties in Japan.

Het bedrijf breidt zijn wereldwijde voetafdruk verder uit met de opening van elf nieuwe winkels en nieuwe distributieovereenkomsten in de VAE, Latijns-Amerika en de Filipijnen. Ook de operationele vereenvoudigingsagenda vordert, inclusief de uitrol van een nieuw planningssysteem voor vraag en aanbod en de ontwikkeling van een Global Technology Centre in India.

Vooruitzichten herbevestigd exclusief importheffingimpact

Het bedrijf herbevestigt de verwachtingen voor boekjaar 2026 exclusief importheffingimpact. Dr. Martens ligt op koers voor het bereiken van de consensusrange voor de aangepaste winst voor belastingen van 53 tot 60 miljoen pond, vóór verrekening van de importheffingen van enkele miljoenen ponden. Het management verwacht dit jaar ongeveer de helft van die impact te verzachten en de tariefdruk vanaf boekjaar 2027 volledig te compenseren.

Dr. Martens kondigt een interim-dividend aan van 0,85 pence per aandeel. Dit is in lijn met het beleid voor de uitkering van een derde van het totale dividend van het voorgaande jaar.