Dr. Martens omzet groeit verder: vooral direct-to-consumer sterk

Dr. Martens Plc heeft in de eerste helft van boekjaar 2023 een omzet van 418,6 miljoen dollar (401,6 miljoen euro) behaald. Dat is een stijging van achttien procent ten opzichte van vorig jaar, zo blijkt uit het halfjaarverslag van het bedrijf. In het eerste kwartaal werd er elf procent omzetgroei behaald ten opzichte van vorig jaar en in het tweede kwartaal 22 procent.

De EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) van Dr. Martens kwam uit op 88,8 miljoen dollar (85,2 miljoen euro) en was daarmee gelijk aan de EBITDA uit het eerste half jaar van 2022.

De groeipercentages komen vooral voort uit zowel de direct-to-consumer (D2C) tak van het bedrijf (goed voor 21 procent omzetgroei ten opzichte van het eerste half jaar van 2022). De groothandelsactiviteiten ondervonden vijftien procent omzetgroei. Binnen de D2C mix groeide vooral de retail in fysieke winkels, met 38 procent. De e-commerce omzet groeide met acht procent.

Geografisch gezien vond de sterkste omzetgroei plaats in Amerika. De omzet groeide hier met 31 procent naar 136,8 miljoen dollar (131,2 miljoen euro). In zowel de EMEA regio (bestaande uit Europa, het Midden Oosten en Afrika) en de APAC regio (bestaande uit het Aziatisch Pacifisch gebied) groeide de omzet met negen procent (respectievelijk naar 167,6 miljoen dollar en 54,8 miljoen dollar, omgerekend 160,8 en 52,6 miljoen euro).

Dr. Martens houdt op basis van de resultaten vast aan de oorspronkelijke prognose voor de rest van boekjaar 2023 en voor boekjaar 2024. Op de middellange termijn gaat het uit van een omzetgroei van rond de vijftien procent. De verwachting is dat de omzet binnen de DTC-mix zal groeien met zestig procent en de e-commerce met veertig procent.

CEO van Dr. Martens, Kenny Wilson, zei hierover in het verslag: "Hoewel er economische uitdagingen in het verschiet liggen, zijn we goed gepositioneerd voor toekomstige groei. We zullen blijven investeren in groei om [onze] strategie te realiseren, voornamelijk in nieuwe winkels, marketing, mensen, technologie en inventaris."