Dr. Martens plc ziet omzet en winst afnemen in boekjaar 2024, komt met kostenactieplan

Dr. Martens plc lijdt onder een zwakke consumentenvraag in de Verenigde Staten, maar behaalde redelijke resultaten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) en Pacific-Azië (APAC), zo blijkt uit de voorlopige resultaten voor boekjaar 2024. Over het algemeen dalen de omzet en de winst na belastingen.

Het schoenenbedrijf ziet de omzet dalen met 12,3 procent, zo is gerapporteerd. Daarbij groeit de consumentenstroom met 2 procent, maar dalen de groothandelsactiviteiten met 28 procent. De omzet komt neer op 877,1 miljoen Amerikaanse dollar, omgerekend 810,9 miljoen euro. Daarbij drukte de Amerikaanse afzetmarkt het meest op de omzet, met een krimp van 24 procent. In EMEA daalde de omzet met drie procent, maar groeide de consumentenstroom met 12 procent. APAC hield zijn omzet stabiel.

De ebit (winst exclusief belastingen en rente) daalt met 30,6 procent naar 122,2 miljoen dollar. De winst na belastingen daalt harder en komt met min 46,3 procent neer op 69,2 miljoen dollar. Een jaar eerder was dat nog een winst van 128,9 miljoen dollar.

De dalende resultaten van boekjaar 2024 zorgen ervoor dat het jaar 2025 als een ‘overgangsjaar’ zal dienen. Zo wordt er een kostenactieplan ingevoerd, waarmee zo’n 20 à 25 miljoen dollar moet worden bespaard. Zo spreekt het bedrijf over ‘organisatorische efficiëntie en ontwerp, betere inkoop en operationele stroomlijning’. Er wordt benadrukt dat de kostenbesparingen nog geen effect zullen hebben op de resultaten in boekjaar 2025, maar merkbaar zullen zijn in het boekjaar daarna.