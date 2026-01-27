Dr. Martens rapporteert omzetdaling in Q3, focus op verkoop tegen volledige prijs

Het Britse schoenenmerk Dr. Martens meldt een omzetdaling in het derde kwartaal. Het bedrijf geeft prioriteit aan verkoop tegen volledige prijs boven volume door middel van kortingen. In de dertien weken tot 28 december 2025 daalt de groepsomzet met 2,7 procent bij gelijke wisselkoersen tot 253 miljoen pond (213,2 miljoen euro).

Prestaties per kanaal en regio

Het bedrijf voert momenteel een strategie uit om de afhankelijkheid van kortingsverkoop te verminderen, met name binnen de direct-to-consumer kanalen. Deze verschuiving leidt tot een daling van 6,5 procent in de DTC-omzet voor het kwartaal bij gelijke wisselkoersen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De verkoop tegen volledige prijs via DTC stijgt echter met twee procent in de periode tot nu toe.

De wholesale prestaties blijken veerkrachtiger. Groei van 9,5 procent op basis van constante valuta tijdens het kwartaal, met brede stijgingen in alle geografische regio's.

Amerika levert 2 procent omzetgroei, ondersteund door een stijging van 6 procent in wholesale op basis van constante valuta. De retailprestaties blijven positief, terwijl e-commerce vlak blijft doordat het merk de kortingsacties terugschroeft. De EMEA-omzet daalt met 6 procent op basis van constante valuta als gevolg van een uitdagende consumentenomgeving. Het management merkt een kanaalverschuiving op naar wholesalepartners die intensiever deelnemen aan seizoensgebonden promoties vergeleken met de eigen DTC-kanalen van het merk. De omzet in de APAC-regio daalt met 3 procent op basis van constante valuta, ondanks 8 procent groei in wholesale en aanhoudend sterke prestaties in Zuid-Korea.

Vooruitzichten management en strategische doelstellingen

Ije Nwokorie, chief executive officer van Dr. Martens, omschrijft het huidige boekjaar als een 'ommekeer' bedoeld om een basis te leggen voor duurzame groei. Ondanks de recente omzetdaling blijft de groep op koers om een aanzienlijke jaar-op-jaar groei in de winst vóór belastingen te realiseren voor boekjaar 2026.

De groep bevestigt de verwachting dat de omzet over het hele jaar grotendeels vlak blijft op basis van constante valuta. Het bedrijf actualiseert echter de valutaprognose en verwacht nu een tegenwind van 15 miljoen pond voor de groepsomzet over het hele jaar, een stijging ten opzichte van de eerdere schatting van tien miljoen pond.