Dr. Martens wil ommekeer in de VS-resultaten

De omzet van Dr. Martens in het derde kwartaal (tot 29 december 2024) was 3 procent hoger bij gelijke wisselkoersen. Bij huidige wisselkoersen lag deze juist 3 procent lager en kwam deze neer op 267 miljoen pond (318 miljoen euro). Dit blijkt uit het kwartaalverslag van Dr. Martens Plc.

De omzet van direct-to-consumer (DTC) verkoop steeg in het kwartaal met 1 procent dankzij een omzetgroei in e-commerce van 2 procent en een omzetdaling in retail van 1 procent.

“Ik ben verheugd CEO van Dr. Martens te zijn. Onze omzet in Q3 was zoals verwacht en onze vooruitzichten voor FY25 blijven ongewijzigd. We hebben goede vooruitgang geboekt ten opzichte van onze doelstelling om onze prestaties in de Verenigde Staten om te buigen, met een positieve groei in DTC in de Verenigde Staten in het derde kwartaal,” aldus Ije Nwokorie, chief executive officer van het bedrijf.

Dr. Martens zegt in een persbericht dat per regio de DTC-omzet in Noord- en Zuid-Amerika met 4 procent steeg. In de EMEA-regio daalde deze omzet met 5 procent als gevolg van de sterke promotionele aard van verschillende markten, vooral in december. In de APAC-regio steeg de omzet met 17 procent dankzij e-commerce.

De groothandelsomzet van de groep steeg met 9 procent of 3 procent gerapporteerd in het derde kwartaal. Het bedrijf voegde eraan toe dat de groothandelsresultaten per regio in lijn waren met de verwachtingen, waarbij EMEA en APAC jaar-op-jaar stegen en de groothandelsresultaten in Noord- en Zuid-Amerika met één cijfer daalden.

Een van de belangrijkste doelstellingen van het bedrijf dit jaar is om de DTC-omzet in Noord- en Zuid-Amerika in de tweede helft van het jaar weer positief te laten groeien.

