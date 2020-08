Dr Martens ziet sterke groei in ecommerce

Dr Martens heeft vandaag de jaarcijfers bekend gemaakt voor het financiële boekjaar 2019 dat eindigde op 31 maart 2019. Het schoenenmerk dat in handen is van investeringsbedrijf Permira, zag vooral de online verkoop stijgen en daarmee de verkoop en winst. De winst steeg met 30 procent naar 454,4 miljoen pond (502,6 miljoen euro) en EBITDA groeide met 70 procent naar 85 miljoen pond (94 miljoen euro).

Vooral de Direct-to-Consumer kanalen deden het goed en zorgde voor deze groei. En van deze kanalen was de groei in de ecommerce-tak met 67 procent naar 72,7 miljoen pond (80,4 miljoen euro) het grootst. Deze groei maakte 16 procent uit van de totale winst van Dr Martens. Maar ook de winst uit eigen retail steeg met 30 procent naar 126,7 miljoen pond (140,1 miljoen euro) en wholesale steeg met 23 procent naar 255 miljoen pond (282 miljoen euro).

Dr Martens eindigde het jaar met een indrukwekkend aantal van 109 eigen winkels en opende 20 nieuwe winkels wereldwijd, waarvan acht in Europa, twee in Frankrijk, twee in de Verenigde Staten, zes in Japan en 2 in Hongkong. CEO Kenny Wilson zegt in het bericht trots te zijn op de sterke resultaten en wijt deze vooral aan de juiste investeringen en de focus op de consument, zonder de authenticiteit van het merk te verliezen.

Beeld: Facebook / Dr Martens