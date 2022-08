Dreigende boetes voor Belgische influencers die hun adres niet vermelden

Belgische influencers die hun adres en ondernemingsnummer niet vermelden op hun profielen op sociale media, riskeren een boete van tussen de 208 en 80.000 euro, of 4 procent van hun jaaromzet. Dat schrijft Omroep VRT. De Federale Overheidsdienst Economie (FOD) zegt dat dit “uiteraard de allerlaatste stap is”, zo is te lezen in een bericht van Omroep VRT. De overheidsdienst stelt dat elke onderneming sinds enkele maanden een KVK-nummer, adres en e-mailadres op hun profielpagina moet hebben. Dit geldt ook voor influencers.

Meerdere influencers reageren niet positief op het verzoek van de overheid. Ze vinden de nieuwe regels een inbreuk op hun privacy, met mogelijk gevaarlijke gevolgen. Lectrr, huiscartoonist van De Standaard, geeft hen gelijk in een reactie op een bericht van de Belgische influencer Acid: "Na een doodsbedreiging kreeg ik van de politie de vraag waarom ik in hemelsnaam mijn adres op mijn site zette. Omdat dat moet van de wet die jullie zouden moeten kennen, meneer de agent."

Tot nu toe zegt de overheidsdienst tegen Belgische media dat de regels nu eenmaal voortvloeien uit EU-wetgeving. In Nederland is na kritiek van Nederlandse influencers besloten dat het bieden van een contactmogelijkheid voldoende is. Volgens FOD Economie is het een politieke beslissing of dat ook in België een oplossing kan zijn.