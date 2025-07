Drie bv’s van textielrecycler I-did failliet verklaard

De uitstel van betaling voor I-Did Den Haag B.V. is omgezet in een faillissement. Tegelijkertijd zijn faillissementen uitgesproken over de bv’s I-Did Factory B.V. en I-Did Utrecht B.V.

Vorige week meldde I-Did op Linkedin dat het uitstel van betaling had aangevraagd. Door investeringen in de eigen fabriek, oplopende kosten en teruggelopen opdrachten kwam het bedrijf in problemen. I-did stelde een saneringsakkoord op dat door veel schuldeisers werd gesteund, maar de steun van de Belastingdienst bleef echter uit. Hierdoor voelde het bedrijf zich genoodzaakt uitstel van betaling aan te vragen. Dit uitstel van betaling is een week later dus omgezet naar een faillissement.

I-did recyclet tweedehands textiel tot vilt. Het vilt wordt gebruikt voor mode-accessoires, maar functioneert ook als akoestische interieuroplossing. Bij de onderneming werken met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De problemen bij I-did zorgde ervoor dat sectororganisatie Modint zich deze week extra uitsprak. De organisatie riep op circulaire bedrijven niet langer langs een lineaire meetlat te leggen. Nog te vaak moeten circulaire bedrijven namelijk aan voorwaarden voldoen die gelden voor lineaire bedrijven om bijvoorbeeld een lening te krijgen.

“Onze oproep aan de politiek is dan ook: zorg dat we deze transitiebedrijven duidelijker op het netvlies hebben staan. Dat er een loket is waar deze bedrijven kunnen aankloppen wanneer zij op cruciale momenten tegen de lineaire grenzen van onze economie aanlopen", aldus Modint eerder deze week. "Zo voorkomen we dat deze bedrijven, vanwege lineaire regels, procedures of beoordelingscriteria die op hun circulaire businessmodel worden toegepast, het uiteindelijk niet redden. We kunnen het ons niet permitteren deze bedrijven te verliezen, want zonder hen geen circulaire economie.”