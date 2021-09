Drie duurzame online marktplaatsen die je moet kennen

In een wereld waar men zich steeds meer bewust wordt van het belang van duurzaam produceren, zijn consumenten op zoek naar aantrekkelijke winkellocaties die tevens beantwoorden aan hun groene geweten. Onafhankelijke online marktplaatsen slaan een brug tussen het groeiende digitale landschap en de vraag naar duurzaam geproduceerde goederen, en bieden tegelijkertijd een ruimte voor merken die hun verhaal willen vertellen en tevens de kracht van het collectief. Elke site heeft een eigen insteek, terwijl ze voortdurend op zoek blijven naar nieuwe mogelijkheden die bijdragen aan een duurzame modetoekomst. FashionUnited sprak met de CEO's van drie duurzame marktplaatsen voor mode en biedt een inkijkje in hun selectieprocessen, waarden en perspectief op de toekomst.

Foto: Curated Crowd

Curated Crowd: gemeenschapsbouwers

Met als missie om designer-to-consumer service laagdrempeliger te maken, vertaalde Curated Crowd CEO Ada Yi Zhao haar liefde voor kleine niche modemerken wereldwijd naar een digitaal platform. Begonnen als een crowdfundingsite die opkomende ontwerpers ondersteunde, veranderde het al snel in een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde online marktplaats voor ontwerpers die niet in de traditionele ultra-luxe of fast fashion modellen pasten. Curated Crowd heeft zich ontwikkeld als antwoord op de toenemende vraag naar duurzame mode in het middensegment van individuele ontwerpers die vaak slecht gevonden worden door de internationale consument. Via een steeds groeiende community kunnen opkomende labels van over de hele wereld hun verhaal vertellen en tegelijkertijd hun producten op de markt brengen. Middels uitgebreide onboarding gesprekken en atelierbezoeken, gegenereerd door een open aanvraagsysteem, bouwt Zhao één-op-één relaties op met ontwerpers, waarbij ze het verhaal achter hun label toetst en de toekomstdoelen die ze voor ogen hebben. Slechts een kleine selectie komt op de site, waarbij elk beschikbaar item of een beperkte oplage heeft dan wel op bestelling wordt gemaakt om massa- en overproductie te voorkomen.

Foto: Curated Crowd

"De zakelijke kant van duurzaamheid is veel belangrijker dan het materiaal en de reis van het product: van tekentafel tot hoe het bij de consument thuis belandt," legt Zhao uit. "Ik kijk naar de ontwerper en de manier waarop zij hun bedrijf runnen. Is een duurzaam bedrijf? Hangen de ontwerpers zelf een duurzame levensstijl aan? Ik ben absoluut tegen de zogenaamde modecyclus en ik denk dat elk stuk dat we op ons platform hebben, een product is dat de consument jarenlang moet willen koesteren." Naast goede relaties met haar designers heeft het Zhao ook een bijna persoonlijke band met haar klanten. Maar liefst 60 procent van de bestellingen komt van terugkerende kopers, vertelt ze, en regelmatig communiceert ze met hen via WhatsApp en andere social media-kanalen. "Voor ons gaat het echt om het creëren van een gemeenschap," zei ze. "We zijn niet voor iedereen. We zijn voor bepaalde soorten mensen met een doel. Mensen komen naar ons omdat ze willen leren en meer weten over het merk, wat duurzaamheid inhoudt en hoe ze een garderobe kunnen samenstellen voor de langere termijn. We richten ons op de bewuste consument."

Image: Curated Crowd

Sinds kort is er een pop-up store in Londen waar persoonlijke styling assistentie wordt geboden terwijl waardevolle feedback van bezoekers over de producten wordt verzameld. In de toekomst zou Curated Crowd dit omnichannel businessmodel verder kunnen ontwikkelen en de fysieke ervaring in de digitale sfeer kunnen implementeren. Ada Zhao's nieuwe uitvalsbasis, Amsterdam, brengt ook een reeks nieuwe mogelijkheden met zich mee, zoals een mogelijke pop-up store of de kans om Europese merken te helpen bij hun intrede op de Britse markt. "Ik ben lid van de British Fashion Council en zie zoveel talent in Londen, maar door Brexit is het echt moeilijk voor hen om hier op het Europese vasteland een stem te hebben, en vice versa. Wij willen een brug slaan tussen de twee", legt Zhao uit. Ze vervolgt: "Online willen we ook onze Amerikaanse site lanceren om een breder publiek te bedienen. We verzenden wereldwijd, maar we beseffen dat een meer gelokaliseerde selectie belangrijk is voor klanten."

Foto: Seezona

Seezona: hub voor opkomende ontwerpers

Sinds de lancering twee jaar geleden heeft de Scandinavische luxemarktplaats Seezona een divers platform opgezet met alles van high fashion en accessoires tot strandmode en sportkleding, specifiek van opkomende ontwerpers. De multimerkenwinkel selecteert collecties uit meer dan 25 landen, en zorgt zo voor een uniek aanbod van merken die je waarschijnlijk niet op andere sites vindt. "Via ons technische platform vergemakkelijken we de interactie tussen kleine bedrijven en klanten, en dragen we zorg voor de volledige waardeketen die daarbij komt kijken," legt Seezona's oprichter en CEO, Anna Helander, uit. Haar liefde en interesse voor de modesector begon met concept stores in Zuid-Frankrijk, waar het ontdekken van nieuwe ontwerpers haar in staat stelde zich te onderscheiden van de massa. Nadat ze in de sector was gedoken, begon Helander verschillende obstakels te zien die het voor nieuwe merken extra moeilijk maakten om de consument te bereiken. "Ik begon te begrijpen hoe zeer de sector afhankelijk is van de groothandel," zei ze. "Als gevolg daarvan schalen veel ontwerpers met een groot potentieel nooit op, simpelweg omdat ze niet de juiste connecties met inkopers hebben of onvoldoende capaciteit om een bepaalde hoeveelheid producten te produceren. Ik wilde dat probleem oplossen en vond, midden in ons digitale tijdperk, dat technologie de beste oplossing was om dat te doen."

Foto: Seezona

Elk van de meer dan 100 merken op het platform heeft een streng selectieproces doorlopen, waarbij het label wordt geëvalueerd op basis van een lijst criteria. Luisteren naar de verhalen van elke oprichter en het proces achter de productie zorgt ervoor dat een band ontstaat en dat het merk goed past binnen het Seezona platform. Helander zegt: "We zoeken altijd naar merken die kwaliteitsstoffen gebruiken, een lokale mindset hebben in hun productie, gemeenschapsgevoel hebben en een geweldig ontwerp natuurlijk." De items op de site variëren van gedurfde statement stukken tot meer basic basisstukken, zodat voor bijna elke bewuste shopper iets te vinden is. Bovendien is er een virtuele stylingkamer waar shoppers outfits en producten kunnen proberen in een digitale try-before-you-buy-setting. Seezona is nog vrij nieuw en nog voortdurend op zoek hoe verder te ontwikkelen en verbeteren. Wat betreft komende projecten, zegt Helander: "We hebben inderdaad veel grote plannen, dit is nog maar het begin. Stay tuned!"

Foto: The Wearness

The Wearness: duidelijk bewust winkelen

Het Duitse The Wearness, opgericht en gerund door vier vrouwen, is begonnen als een manier om te bewijzen dat duurzame kleding ook modieus kan zijn. Functionerend als een marktplaats, die niet als een marktplaats wil overkomen, hebben speciaal gecureerde merken een thuis op een platform dat ook rekening houdt met eco- en ethische productie. "We zijn The Wearness begonnen om te laten zien dat duurzaamheid niet ten koste hoeft te gaan van de uitstraling en stijl van een stuk," aldus Julia Zirpel, een van de oprichters. "We wilden laten zien dat dit geen tegenstelling was, want vijf jaar geleden waren duurzame items op de markt wat ons betreft niet in de mode." De topstukken op de site worden geselecteerd via een uitgebreide vragenlijst die diep ingaat op alle aspecten van duurzaamheid. Eenmaal op de site wordt elk item getoond met de criteria waaraan het voldoet, zodat kopers kunnen winkelen op basis van hun specifieke duurzaamheidseisen. Dat kan zijn biologische materialen, eerlijke productie of andere specifiek gedefinieerde aspecten van duurzaamheid.

Foto: The Wearness

Deze opzet zorgt ervoor dat shoppers precies weten wat ze kopen en biedt ook enige flexibiliteit voor merken die hun duurzaamheidsinspanningen richten op verschillende aspecten van het productieproces. "We schrijven over het merk en we leggen uit waarom ze duurzaam zijn, maar we laten ook zien waar ze misschien nog verbeteringen kunnen doorvoeren," aldus Zirpel, die het belang van transparantie benadrukt. "Handwerk is voor ons een heel belangrijk element en iets dat voor veel mensen niet vanzelfsprekend is. Het opent echter mogelijkheden voor inheemse productie en traditioneel erfgoed, evenals lokale productie," legt Zirpel uit. "In deze bedrijfstak werken veel vrouwen en het is een duurzaamheidsaspect waar mensen zich minder bewust van zijn." Female empowerment is een extra kernwaarde van The Wearness, dat rekening houdt met vrouwen die vaak in de mode-industrie werkzaam zijn. De online marktplaats wil de rechten van vrouwelijke werknemers benadrukken en wijst op het belang van onderwijs, kinderopvang en andere zaken die vrouwen in het arbeidsproces ondersteunen en mondiger maken. Naast de voortdurend ontwikkelende portfolio van merken, brengt The Wearness ook om de drie maanden een eigen kleine collectie uit. Alleen specifieke producten zijn beschikbaar, deze editie een jurk en een shirt, elk volledig circulair en biologisch afbreekbaar. Gevormd met volledig natuurlijke en lokaal geproduceerde materialen zijn het items die passen in de circulaire garderobe welke The Wearness promoot.

Foto: The Wearness

Over circulaire productie zegt Zirpel: "Wij denken dat dit een van de belangrijkste onderwerpen is die in de toekomst aan de orde komen, maar de markt is er nog niet. Iedereen heeft het over gerecyclede materialen, ze zijn zich er alleen niet van bewust wat er met producten gebeurt als ze niet meer worden gebruikt." In feite is het gebrek aan effectief afvalbeheer een van de belangrijkste obstakels die Zirpel benoemt, waarbij hij opmerkt dat er meer aandacht moet komen voor het weggooien van kleding om te voorkomen dat het terechtkomt op markten waar Europa geen controle meer over heeft. Als onderdeel van haar eigen inspanningen kunnen producten uit de collectie van The Wearness naar het platform worden teruggestuurd wanneer ze niet meer worden gebruikt, en het bedrijf wil ook een reparatieservice aan gaan bieden. Guya Merkle, een andere medeoprichter en creatief directeur van high-end juwelier Vieri, heeft al een begin gemaakt met de ontwikkeling van duurzaam afvalbeheer. Samen met een Nederlandse NGO heeft zij een initiatief opgezet om goud te verwerven uit oude mobiele telefoons, die van Afrikaanse markten terug naar Europa worden getransporteerd, en te hergebruiken. Verdere toekomstplannen voor het platform zijn onder meer de oprichting van een fysieke uitvalsbasis, waar consumenten de kleding kunnen zien en aanraken, wat directe ontmoetingen met shoppers mogelijk maakt. Zirpel concludeert: "Zeker tijdens covid hebben we het gevoel dat mensen echt verlangen naar persoonlijk contact en niet alles alleen maar online."