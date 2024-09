Drie of vier strepen? Thom Browne wint Duitse rechtszaak tegen Adidas

Het Amerikaanse modehuis Thom Browne heeft een rechtszaak tegen sportgigant Adidas gewonnen in Duitsland. In haar uitspraak van 6 september oordeelde de rechtbank van Neurenberg-Fürth dat de beschuldigingen van inbreuk op het handelsmerk en oneerlijke concurrentie die Adidas tegen Thom Browne had ingediend, ongegrond zijn. De uitspraak is nog niet definitief en kan nog in beroep worden aangevochten.

Concreet gaat het om het ontwerp met vier strepen dat terugkomt in de dames- en herencollecties van Thom Browne. De rechtbank oordeelde dat het ontwerp met vier strepen van Thom Browne geen inbreuk maakt op het handelsmerk met drie strepen van Adidas. De rechtbank oordeelde eveneens dat Adidas niet kon aantonen dat het horizontale ontwerp met vier strepen werd gebruikt op een manier die verwarring kon veroorzaken bij het publiek.

De rechtbank benadrukte verder de verschillen tussen het ontwerp met vier strepen van Thom Browne en de handelsmerken met drie strepen van Adidas. Deze verschillen hebben niet alleen betrekking op het aantal strepen, maar ook op de breedte ervan. Bovendien is er geen risico op verwarring bij de klant gezien de prominente branding op de website van Thom Browne en op het bewuste product.

"Deze uitspraak is een belangrijke bevestiging van het recht van Thom Browne op zijn unieke ontwerp", aldus Rodrigo Bazan, CEO van Thom Browne. "We zijn verheugd met de beslissing van de rechtbank, die onze ongehinderde toegang tot de Duitse markt voor onze producten handhaaft en een verdere bevestiging vormt na de overwinning in onze parallelle procedure in de VS. Deze overwinning onderstreept onze toewijding aan het verdedigen van onze creatieve integriteit."

Het merk begon in 2001 met een kleine winkel "op afspraak" in de West Village van New York en breidde zijn activiteiten in de daaropvolgende jaren uit met complete ready-to-wear- en accessoirecollecties voor heren (2003) en dames (2011). Het merk wordt inmiddels in 40 landen verkocht. Sinds 2018 maakt Thom Browne deel uit van de Zegna Group, die momenteel 90 procent van de aandelen in handen heeft.