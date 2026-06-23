Drie Spaanse ondernemers lanceren AI-platform voor het genereren van ‘op maat’ gemaakte patronen

Madrid – Onder de naam ‘MPattern’ hebben de Spaanse ondernemers Iván Royo, José Luis Gonzálvez en Antonio Calero een innovatieve oplossing op de markt gebracht. Met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) willen zij de gangbare praktijken binnen de mode-industrie vernieuwen. Hun platform automatiseert het proces van het tekenen en aanpassen van patronen.

Volgens de oprichters van het ‘MPattern’-platform begint het huidige proces in de kledingindustrie met een basispatroon. Patroonmakers bewerken dit patroon om elk kledingstuk uniek te maken door middel van snitten, volume, plooien en andere technieken. Deze creatieve handelingen leiden uiteindelijk tot het definitieve patroon van het kledingstuk. Het platform erkent en wil dit creatieve proces juist versterken. De focus ligt niet op deze fase, maar op de allereerste stap: het tekenen van het basispatroon. Voor kleine naaiateliers moet dit basispatroon voor elke nieuwe klant opnieuw worden getekend. Voor kleine modemerken bemoeilijkt dit het uitbreiden van hun aanbod. Het aanpassen en schalen van een patroon voor elke verschillende maat kost namelijk uren werk om de perfecte pasvorm te bereiken. Er bestaan automatiseringssystemen die deze barrière wegnemen, maar deze oplossingen kosten ‘duizenden euro’s’ en zijn ontworpen ‘voor fabrieken met honderden werknemers’, waarschuwen de oprichters. Als alternatief lanceren zij dit door AI aangedreven platform voor het genereren van patronen.

“Ons doel is niet om het werk van patroonmakers en ontwerpers te vervangen, maar om de toegang tot tools te democratiseren die tot nu toe voorbehouden waren aan grote bedrijven. Hierdoor kunnen studenten, kleine ateliers en opkomende merken technisch concurreren op internationaal niveau”, aldus de oprichters van MPattern. In lijn met deze visie ‘vervangt de kunstmatige intelligentie’ van het platform ‘de patroonmaker niet’, maar ‘geeft het hen tijd terug’. Professionals blijven de leiding houden over de ‘transformatie’ en ‘de creatieve beslissing – de kern van het vak’. De ‘repetitieve basis’ wordt overgelaten aan de technologie. "We dromen ervan dat iemand thuis, of een klein atelier in welk land dan ook, technisch kan concurreren met elke studio ter wereld, zonder het vakmanschap achter de mode-industrie op te geven”.

Beschikbaar in 52 talen

Het platform is ontwikkeld onder de vlag van Midnata Labs, een technologiebedrijf opgericht door de drie medeoprichters begin 2026. Het is het resultaat van jarenlang werk aan het ontwerp en de ontwikkeling van MPattern. Het platform is nu beschikbaar en toegankelijk voor gebruikers via de officiële website. Voorlopig is dit de enige toegangsmogelijkheid, hoewel een gecombineerd gebruik van het webplatform en een mobiel apparaat al mogelijk is. Een app wordt binnenkort gelanceerd.

De werking van MPattern volgt vijf stappen. Het proces begint met het aanmaken van een meetprofiel, waarvoor 47 antropometrische punten beschikbaar zijn voor elke gebruiker. Na deze eerste stap kiest de gebruiker een basispatroon uit de meer dan 50 professionele patronen die het platform biedt. Dit aanbod omvat modellen voor overhemden, broeken, jurken, maatkleding en kinderkleding. Vervolgens kunnen de modellen verder worden gepersonaliseerd door de maten aan te passen. Gebruikers kunnen waarden invoeren voor borst, nek, schouders, pols of taille, zowel in millimeters als in inches. Het proces eindigt met de visualisatie van het patroon. Het platform genereert dit patroon parallel en in realtime op basis van de ingevoerde maten. Bij elke wijziging van een maat past het patroon zich aan, met behoud van de oorspronkelijke verhoudingen. Ten slotte kan het patroon worden gedownload. Het is klaar om op schaal 1:1 te printen voor een handmatige afwerking, of om te exporteren naar Adobe Illustrator, CLO3D of andere ontwerpsoftware. Een unieke functie is de ‘projectormodus’. Hiermee kan het patroon op schaal 1:1 direct op de stof worden geprojecteerd. Dit versnelt het proces aanzienlijk en vermindert het verbruik van materialen.

“Wat voorheen vier uur duurde, is nu in slechts drie minuten opgelost”, benadrukken ze bij MPattern. Het platform is toegankelijk via een eenmalige betaling zonder abonnement, na een gratis proefperiode waarvoor geen creditcard nodig is. Het opereert volgens de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming, waardoor gebruikersinformatie wordt afgeschermd van openbare AI-leermodellen. Daarnaast is het platform toegankelijk via de browser in elk land en beschikbaar in 52 verschillende talen. Deze kenmerken benadrukken de missie om ‘zowel een modestudent in Madrid, een atelier in Lagos als een onafhankelijke ontwerpster in Seoul’ te bedienen. Op de achtergrond vinden ‘duizenden technische aanpassingen en berekeningen’ plaats, zodat gebruikers ‘efficiënter kunnen werken’. Dit vertaalt zich in ‘minder tijd besteed aan het maken van basispatronen’ en ‘meer tijd voor het creëren van mode’.