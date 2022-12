‘Driehonderd banen weg bij Bol.com, groei bedrijf stilgevallen’

Bij Bol.com verdwijnen de komende tijd driehonderd banen. De groei bij het bedrijf stagneert, dus moet de Nederlandse webwinkel flink bezuinigen. Dat meldt het Financieel Dagblad op basis van een opname van een personeelsbijeenkomst bij Bol.com, afgelopen donderdag. Bol.com bevestigde het nieuws dezelfde dag nog tegenover verschillende media.

Tijdens de personeelsbijeenkomst kondigde CEO Margaret Versteden aan dat de groei van Bol.com is ‘stilgevallen’. Als gevolg daarvan moet er de komende drie jaar in totaal 225 miljoen euro worden bespaard, en wordt er in het personeelsbestand gesneden. Bij Bol.com zijn ongeveer drieduizend mensen werkzaam.

Omzet Bol.com blijft achter, bezuinigingen gepland

De omzet van Bol.com komt naar verwachting uit op het niveau van 2021, aldus Versteden. Toen sloot Bol.com het jaar af met een omzet van 5,5 miljard euro. Het bedrijf had voor 2022 oorspronkelijk op verdere omzetgroei gerekend, maar die zit er uiteindelijk toch niet in. Ook voor volgend jaar wordt geen groei voorspeld. Daarnaast loopt de winst van Bol.com terug, zo liet Versteden weten. Die tegenvallende resultaten hebben onder meer te maken met de hoge inflatie en de gestegen energiekosten. Als gevolg daarvan houden consumenten de hand op de knip.

Van honderd werknemers bij Bol.com worden de contracten niet verlengd. De overige tweehonderd banen zijn voor het grootste deel al stilaan verdwenen: het bedrijf vulde de afgelopen tijd openstaande vacatures niet in, en schroefde ook de externe inhuur terug.

De personeelsbezuinigingen zijn goed voor bijna 35 miljoen euro aan besparingen. Daarmee is Bol.com er dus nog niet. Het bedrijf bezuinigt daarom ook op clouddiensten. Daarnaast ‘onderhandelt het harder met zijn leveranciers’, zo blijkt uit een intern document in handen van het FD.