Droppie haalt financiering op van 4,2 miljoen euro en zint op uitbreiding

Het Nederlandse recyclingbedrijf Droppie heeft 4,2 miljoen euro aan financiering opgehaald. Met het groeikapitaal wil het bedrijf het aantal locaties uitbreiden van dertien naar zeventig vestigingen in de komende twee jaar, melden nieuwspagina’s Nu.nl en Retailtrends.

Het bedrag is opgehaald bij investeerders, waaronder het Amsterdams Klimaat en Energiefonds en het Social Impact Fonds Rotterdam en Amsterdam.

De nieuwe vestigingen moeten voornamelijk worden geopend in winkelgebieden en winkelcentra. Volgens het bedrijf lopen gesprekken met de dertig grootste Nederlandse steden over verdere uitbreiding.

Droppie heeft momenteel locaties in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, waar consumenten verschillende afvalstromen kunnen inleveren, waaronder textiel. Het bedrijf werkt daarbij samen met organisaties als Stichting Open en Statiegeld Nederland om recycling voor consumenten laagdrempelig en toegankelijk te maken. Het ingezamelde materiaal wordt vervolgens gesorteerd en gewogen, waarna klanten een vergoeding ontvangen.