Drykorn-directeur Marco Götz over nieuwe markten, casual maatwerk en de nieuwe dubbele leiding

Financiële crisis, pandemie, geopolitieke onrust – voor Marco Götz is de uitzonderingstoestand de norm. De oprichter van Drykorn kijkt dan ook gelaten terug op een eerste halfjaar waarin het label uit Kitzingen door het faillissement van Wormland een merkbare tegenslag in de herenmode kende.

In een interview met FashionUnited spreekt Götz over groeiende buitenlandse markten, de verandering in maatwerk en de nieuwe dubbele leiding met co-CEO Marino Edelmann.

Meneer Götz, hoe verliep het eerste halfjaar voor Drykorn?

Stabiel. Met Wormland hadden we te maken met een groot faillissement bij een van onze klanten. Dat bracht de herenmodesector enigszins uit balans en maakte het uitdagender. Dit hebben we inmiddels gecompenseerd en zullen we verder verbeteren door uitbreiding naar buitenlandse markten. In de damesmode zien we nog steeds een goede groei.

Op welke markten focussen jullie je?

Momenteel zijn we vooral actief in Centraal-Europa. Twee jaar geleden zijn Spanje en Griekenland erbij gekomen, en die ontwikkelen zich zeer positief. Over het algemeen gaat het extreem goed in de resort- en vakantiegebieden, zoals Mallorca, Ibiza, de Spaanse kust en de skigebieden.

Rio de Janeiro als inspiratie: SS27-herencollectie gepresenteerd op Pitti Uomo Beeld: Drykorn

Waarom ontwikkelen juist deze vakantieregio's zich zo goed?

Daar zien we een ander koopgedrag. Op deze resortlocaties draait het om ready-to-wear: klanten kunnen het direct dragen, er wordt niet op voorraad gekocht.

Het high-fashion-gedeelte van de collectie wordt daardoor niet automatisch mee verkocht. Het gaat er meer om dat de klant iets voor de vakantie is vergeten of nog iets zoekt dat bij het weer past.

Welke items doen het momenteel goed bij Drykorn?

Broeken en knitwear doen het nog steeds goed, zowel bij de dames als de heren. Wat betreft maatwerk voor mannen zitten we midden in een overgang: we hebben geen smalle pakken meer in de collectie en gaan voor ‘loose’ (losvallend, red.) en casual. Het zal echter nog even duren voordat dit echt commercieel aanslaat.

SS27-herencollectie Beeld: Drykorn

Welke onderwerpen houden uw handelspartners momenteel bezig?

Levertijden zijn een klassiek thema. Wanneer lever je wat? Daar zijn we al 25 jaar mee bezig en het kan altijd beter, omdat we constant reageren op informatie uit voorgaande seizoenen. Daarbij komen verschillende weersomstandigheden en geopolitieke factoren die een zekere prijsgevoeligheid met zich meebrengen.

De onderwerpen zijn dus niet wezenlijk anders dan de afgelopen jaren, maar het is ook niet slechter geworden. Er zijn altijd een paar discussiepunten waar men zich aan vastklampt. Gezien de gebeurtenissen in de wereld is de situatie eigenlijk stabiel.

Is deze omgang met de crisissfeer voor u ook een beetje het ‘nieuwe normaal’?

“Het nieuwe normaal” begon voor mij dertig jaar geleden, toen ik in de branche startte. Zelfs toen was het al uitdagend en zei iedereen: “Doe iets anders, ga vooral niet deze sector in.” In de tussentijd is er van alles gebeurd – van 9/11 en de financiële crisis tot de Brexit, Trump, corona en de oorlog in Oekraïne. Er is altijd wel iets.

Normaliteit betekent dat er altijd iets onverwachts gebeurt. Er zijn veel verschillende invloeden die de situatie steeds weer uitdagend maken – maar dat is juist normaal. Misschien is er af en toe een korte periode waarin niets gebeurt, maar die duurt meestal niet lang.

Sinds juni is Marino Edelmann co-CEO bij Drykorn. Hoe is deze beslissing tot stand gekomen?

Die overweging maakte ik al een tijd geleden, omdat mijn takenpakket te divers werd. Tien jaar geleden was de structuur duidelijker: product, verkoop, personeel en productie. Inmiddels zijn daar gebieden als techniek en bedrijfsontwikkeling bij gekomen, en marketing was voor ons vroeger helemaal geen thema. Bovendien is de verkoop veelzijdiger geworden.

Vroeger was er een duidelijke route: de kanalen via de groothandel aansturen. Tegenwoordig komen daar onze eigen winkels bij, die we verder zullen ontwikkelen, de e-commerce die we uitbreiden, en verschillende concessiemodellen die allemaal weer anders zijn.

Marino Edelmann Beeld: Drykorn

Bent u van plan om op de lange termijn de directie verder uit te breiden?

Voorlopig blijft het stabiel zoals het is. Voor onze omvang zijn we goed gepositioneerd. Nu gaat het meer om de vraag wat de nieuwe doelen zijn en wat we opnieuw kunnen aanpakken.

Welke doelen zijn dat?

We hebben veel kansen laten liggen – ook op het gebied van verkoop, buitenlandse markten en expansie – omdat de mankracht ontbrak.

U had het net over de eigen winkels. Onlangs opende de nieuwe winkel in Düsseldorf. Hoe ziet de strategie voor dit segment eruit?

We hebben een winkelconcept dat we ook in andere steden zullen uitrollen. Maar het moet altijd de juiste gelegenheid zijn. Zomaar een winkel openen om een winkel te openen, heeft simpelweg geen zin. We openen een winkel met de intentie er geld mee te verdienen – we zullen geen winkel openen die puur als merkambassadeur dient.

We zijn met een aantal andere locaties bezig en voeren in diverse steden goede gesprekken, maar het moet echt passen.

SS27-damescollectie Beeld: Drykorn

Een paar jaar geleden heeft u met een pop-up in Zürich ook al internationaal de wateren verkend.

Dat was eigenlijk gewoon een kans, omdat een klant het samen met ons wilde realiseren. We hechten er veel waarde aan dingen samen met onze partners te doen. We hebben aanvragen uit het buitenland – uit Zwitserland, Oostenrijk en Nederland. Daar liggen interessante mogelijkheden, en dat kan allemaal gebeuren.

Tot slot: hoe bent u van plan het jaar af te sluiten?

We plannen groei en hopen een groei met dubbele cijfers te benaderen. Het kan echter ook zijn dat het bij enkele cijfers blijft. Gezien de omstandigheden, waarin je niet per se vol gas geeft, zou dat prima zijn.

De markt, met name de groothandel, is erg onstabiel. Veel retailers zijn aangeslagen, maar vinden nu weer hun basis. Nu is de moed nodig om een nieuwe of andere stap te zetten. Daarom gaan we niet vol euforie het nieuwe jaar in, maar we zullen zeker groei realiseren.