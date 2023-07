Drykorn: We zijn niet zo afhankelijk van de grote moderetailers

De Duitse kledingleverancier Drykorn blijft zich internationaal positioneren. Naast de aanwezigheid in de showroom tijdens Paris Fashion Week, vierde het bedrijf in juni zijn terugkeer op de mannenmodebeurs Pitti Uomo. Daarnaast zal Drykorn in augustus voor het eerst met zijn mannencollectie aanwezig zijn op de Kopenhagen modebeurs CIFF, kondigde het merk aan. Scandinavië is een van de huidige focusmarkten van de broekenspecialist.

Benny Jandl, Chief Sales Officer, en Sebastian Ross, Head of Sales International, leggen in een interview met FashionUnited uit wat Drykorn's uitbreidingsplannen zijn en wat het bedrijf nog meer bezighoudt.

mijn alt-tekst Drykorn is dit seizoen terug op Pitti. Foto: AKAstudio-Collective

Drykorn is terug op Pitti Uomo. Je wilt ook je internationale ambities onderstrepen. Op welke markten richten jullie je in het bijzonder?

Ross: We betreden momenteel de Scandinavische markt. Dat is de volgende grote markt voor ons. We werken sinds april samen met een agentschap in Denemarken en beginnen met de distributie voor het seizoen lente/zomer 2024. We gaan ook van start in Griekenland en Cyprus. We hebben al jaren contact met een zeer goede partner in Griekenland, die nu ook zijn momentum gebruikt en de markt gericht zal benaderen.

Voor de Scandinavische markt is Drykorn een samenwerking aangegaan met The Agency. The Agency, dat wordt geleid door Morten Faarbaek, heeft al samengewerkt met merken als Tiger of Sweden, Sand Copenhagen en Les Deux. De samenwerking richt zich op mannenmode voor Denemarken en Zweden. Griekenland en Cyprus: Voor Griekenland en Cyprus werkt Drykorn samen met Sports & Fashion Freedom. De distributiepartner uit Athene heeft ook merken als The Kooples, C.P.Company, Aspesi en Missoni in haar portfolio.

Verder breiden we onze aanwezigheid in Frankrijk verder uit met een showroom in Parijs. In het SS23-inkoopseizoen hadden we onze eerste ervaringen met warenhuizen in Parijs en het wordt een permanente basis voor ons als merk - we willen de Parijse regio daar bedienen, maar daarna willen we ons veel internationaler positioneren.

Drykorn showroom op Pitti Uomo. Foto: Drykorn

Welke markten zijn momenteel sterk voor jullie en welke zijn eerder moeilijk?

Ross: Het is niet echt veranderd door de pandemie. We zijn heel stabiel in al onze markten. Duitsland en Nederland zijn onze twee sterkste markten. Maar ook de kleinere markten - België, Oostenrijk en Zwitserland - zijn super constant voor ons.

Jandl: Je merkt gewoon dat we daar onze 'basis' hebben. We komen uit Duitsland en dan heb je ook nog de structuur rond Duitsland, die heel ervaren, stabiel en sterk is. Het mooie is dat we het onderwerp internationalisering stap voor stap kunnen benaderen, maar we worden niet gedwongen om ons aan deze markten op te dringen. We leren elk seizoen bij en kunnen zo de betreffende landen bewust en gericht benaderen. We gebruiken het momentum, het verlangen en de energie om een verschil te willen maken, gekoppeld aan het momentum van ons bedrijf.

Welke stukken doen het momenteel goed voor jullie?

Ross: Het thema formele kleding is erg sterk voor ons, maar jeugdig en opnieuw geïnterpreteerd - coole combinaties die in de richting van 'jonge formele kleding' gaan. De broeken zijn super stabiel.

Jandl: Het hele segment van prêt-à-porter is heel sterk - van splitpakken tot plooibroeken tot pakken met dubbele rijen knopen, en momenteel natuurlijk het trendy thema met gebreide polo's en gebreide overhemden. Vooral in deze combinatie merk je ook de neiging naar een meer casual silhouet in broeken - het hoeft niet meer zo smal te zijn.

Drykorn SS24. Foto’s: Drykorn

Met welke problemen worden u en uw partners momenteel geconfronteerd?

Jandl: Er zijn twee perspectieven waar we naar moeten kijken - retail en inkoop. Wat retail betreft, merken we dat in SS23 een of twee partners nog voorraden hebben of dat de planning te optimistisch was.Vooral de partners die ook online actief zijn, wilden het euforische momentum van de pandemiejaren meenemen, maar zijn nu wat afgeremd.

En bij de inkoop?

Jandl: Voor ons was de inkoopkant ook extreem uitdagend. Dit wordt momenteel wat minder, maar we blijven waakzaam en proberen de flexibiliteit hoog te houden - de afgelopen jaren hebben ons laten zien dat uitdagingen zich op elk moment kunnen voordoen en een permanente uitdaging blijven.

Met productielocaties in Oekraïne en producenten en leveranciers in het aardbevingsgebied in Zuid-Turkije, bijvoorbeeld, moesten we in staat zijn om op korte termijn te handelen. Dankzij langdurige partnerschappen en ervaring slagen we er echter altijd in om de meeste problemen uiteindelijk op te lossen.

Het faillissement van Peek & Cloppenburg had ook gevolgen voor sommige merken. Hoe verloopt voor u de samenwerking met de Düsseldorfse modewinkel?

Jandl: We werken nauw samen en kennen de mensen die er de leiding hebben al heel lang. Het is nooit leuk om zulke bezuinigingen mee te maken - vooral niet op persoonlijk vlak.

Van de commerciële kant zijn we grotendeels veiliggesteld, dus de focus ligt nu op het achtereenvolgens en vooral samen verder opbouwen van het geheel op een gezonde manier en het onderhouden van een hecht partnerschap zoals gebruikelijk. We hebben nooit te veel hooi op onze vork genomen en kijken daarom positief naar de volgende seizoenen.

Ross: Het mooie is dat we die afhankelijkheid niet echt hebben. Er wordt vaak gezegd dat we "met alle grote spelers" werken, maar de afhankelijkheid is erg laag, vooral in het buitenland.

We zijn sterk vertegenwoordigd op de binnenlandse markt en op de bestaande buitenlandse markten. We hebben heel veel kleinere handelaars die zeer gezonde zaken doen en die, ondanks een niet zo gemakkelijke start dit seizoen - ook als gevolg van de klimatologische omstandigheden - zeer goed hebben nabesteld. Het is eigenlijk een soort golfbeweging. We hebben een paar grote die een beetje zijn gestruikeld, maar ook een flink aantal kleine die heel goede zaken doen. En in een seizoen als dit of in een fase als deze, waarin veel winkeliers hun budgetten nogal krap houden, vertrouwen ze op ons en zullen ze eerder een merk weggooien dat misschien slecht levert en niet zo betrouwbaar is.

Sebastian Ross (links) en Benny Jandl (rechts).Foto's: Drykorn

Jandl: Dat was ook een leermoment van de afgelopen jaren - van de Corona-situatie. We waren altijd aanwezig, wisselden veel uit met onze klanten en hadden een zekere betrouwbaarheid. We namen dingen voor onze rekening in het partnerschap en hielden de flexibiliteit hoog.

Hoe verliep het eerste halfjaar voor u?

Jandl: Het eerste halfjaar van 2023 verliep naar volle tevredenheid. Het kwam door een zeer sterke voorbestelling. De nabestellingen waren gesplitst, de nooit uitverkochte stukken en de prêt-à-porter waren sterk - de seizoensartikelen begonnen laat vanwege het weer.

Wat zijn de vooruitzichten voor de rest van het jaar?

Jandl: Herfst/winter 2023 is nog steeds moeilijk in te schatten. De detailhandelaren zijn op dit moment een beetje voorzichtig, omdat SS23 op sommige plaatsen nog steeds voor wat druk op de voorraden zorgt. Maar ik heb er alle vertrouwen in. Het zomerweer zal de eindconsumenten naar buiten lokken en hen opladen met een positieve stemming - dan zal het verlangen naar frisse kleding weer komen en zorgen voor goede resultaten voor de dealers. De FW-levering is in volle gang en brengt veel goede nieuwe input.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.