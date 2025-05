Dsquared2 en Staff International leggen conflict bij en werken weer samen

Dsquared2 en Staff International hebben hun conflict bijgelegd en slaan de handen opnieuw ineen. De twee bedrijven zetten hun samenwerking voort in de productie en distributie van de ready-to-wear collecties van Dsquared2. Staff International ondersteunt het merk bij het intern overnemen van deze activiteiten, die gepland staan voor lente/zomer 2027. De vernieuwde samenwerking is volgens beide partijen een gezamenlijke stap richting langdurig succes.

In april maakte Dsquared2 bekend de licentieovereenkomst met Staff International te beëindigen en zelf de productie en distributie van de collecties over te nemen. Staff International sloeg direct terug met een rechtszaak in Milaan, in een poging de samenwerking voort te zetten.

Kinderlijn blijft tot 2030

De partijen werken nu samen op basis van transparantie en vertrouwen. Ze delen kennis, technologie en distributie om de groei van de collecties te stimuleren en stabiliteit te waarborgen. Dit helpt Dsquared2 bij het intern beheren van de processen.

Volgens de verklaring wordt het traject gezamenlijk en gestructureerd uitgevoerd, met respect voor elkaar en een duidelijke toekomstvisie. Ook is afgesproken dat de samenwerking voor de kinderlijn, ontwikkeld door Brave Kid, wordt verlengd tot 2030.

Staff International, opgericht in 1976, is het productie- en logistieke bedrijf van de OTB Group. Het verzorgt onder andere de productie en logistiek voor merken als Maison Margiela, Marni, Jil Sander en Diesel (schoenen, tassen en kleine lederwaren). Voor Dsquared2 heeft het een exclusieve wereldwijde licentie en beheert het de productontwikkeling en distributie via verschillende verkoopkanalen.