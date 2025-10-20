Dsquared2 ontslaat 40 medewerkers

Dsquared2 start een collectieve ontslagprocedure. Het bedrijf kondigt dit vandaag aan in een persbericht: de Dsquared2 Group start een strategische reorganisatie in al haar wereldwijde kantoren die ongeveer 40 functies treft.

Collectieve ontslagprocedure gestart in Milaan

“In Milaan volgt dit proces een collectieve ontslagprocedure, uitgevoerd in volledige overeenstemming met alle toepasselijke regelgeving. De afronding is gepland voor begin 2026”, specificeert het persbericht. Tijdens deze overgangsperiode werkt de Dsquared2 Group nauw samen met de vakbonden om een eerlijke behandeling en volledige ondersteuning voor alle betrokken medewerkers te garanderen. Dit weerspiegelt de duurzame waarden van het bedrijf en zijn toewijding aan zijn mensen.

De oorzaak van deze beslissing is de crisis in de mode-industrie.“De mode-industrie blijft geconfronteerd met diepgaande en complexe uitdagingen, die merken wereldwijd beïnvloeden. Dsquared2, met zijn traditie van gedurfde creativiteit en veerkracht, zet opnieuw een stap voorwaarts om dit moment met vastberadenheid en helderheid aan te gaan”, legt het management uit. Het management voegt toe dat de beslissing, hoewel moeilijk, een proactieve stap is naar de versterking van de operationele structuur van de groep en de positionering voor succes op de lange termijn.

De Dsquared2 Group blijft standvastig in haar visie en vol vertrouwen in haar toekomst, merkt het bedrijf op. “Met moed en overtuiging blijft de Group het volgende hoofdstuk van haar geschiedenis vormgeven”, besluit het persbericht.