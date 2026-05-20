DSSLR: Sportswearmerk van Puma-kleinzoon failliet

DSSLR GmbH, opgericht door Christoph Dassler, is failliet.

Voor het in Herzogenaurach gevestigde sportswearmerk is vorige week een voorlopige faillissementsprocedure ingeleid. Dit meldt de bevoegde rechtbank van Neurenberg. Advocaat Jochen Zaremba van het Neurenbergse saneringskantoor Schwartz is benoemd tot voorlopig curator.

Het faillissement volgt op de lancering van de eerste collectie van DSSLR afgelopen augustus. Het sport- en lifestylelabel, gespecialiseerd in tennis, is eind 2023 opgericht door Christoph Dassler, de kleinzoon van Puma-oprichter Rudolf Dassler.

De lifestylecollectie van het merk is gemaakt van regeneratief biologisch katoen. De On-Court-lijn gebruikt materialen met een recyclingpercentage van 85 tot 95 procent. De prijzen van de collectie variëren van 35 euro voor hoofd- en zweetbanden tot 480 euro voor een korte blouson met badstoflook.